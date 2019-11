TPHCM đề xuất học sinh học thêm trong trường nhiều nhất 18 tiết/tuần

Thứ Năm, ngày 07/11/2019 16:30 PM (GMT+7)

Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất, mỗi học sinh học thêm không quá 6 tiết/môn học/tuần và không quá 18 tiết/tuần. Mỗi lớp học thêm không quá 45 em.

Giáo dục Sự kiện:

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND thành phố về việc ban hành quy định liên quan đến quản lý dạy thêm, học thêm.

Theo đó, đối với học thêm trong nhà trường, Sở đề xuất cho các trường tùy tình hình thực tế có thể tổ chức dạy thêm, học thêm trên nguyên tắc không gây ảnh hưởng, đan xen với các lớp học chính khóa, không dạy thêm, học thêm vào các ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, nghỉ tết.

Mỗi học sinh học thêm không quá 6 tiết/môn học/tuần và không quá 18 tiết/tuần. Đảm bảo việc chọn lựa giáo viên và môn học theo nguyện vọng của học viên tham gia học thêm.

Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, nhưng không vượt quá mức trần.

Nhà trường thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường.

Giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm. Mức chi và tỉ lệ phân bổ chi phải được thông qua hội đồng trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm.

Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với tiền học thêm.

Công khai mức thu tiền học thêm, khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh theo quy định.

Sở cũng đề xuất những tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm phải cam kết với UBND phường - xã, thị trấn nơi đặt địa điểm dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; an toàn phòng cháy chữa cháy; không gây ách tắc giao thông, giữ gìn trật tự, an ninh; đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sở Giáo dục và đào tạo cũng đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo hướng dẫn mức thu. Cụ thể như quy định rõ mức trần học phí đối với trường hợp dạy thêm, học thêm trong nhà trường, nội dung chi tiền học thêm và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính, công tác thu, chi từ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Đối với Hiệu trưởng nhà trường, Sở kiến nghị quản lý và đảm bảo quyền lợi cho người học thêm. Nếu chấm dứt hoặc tạm dừng dạy thêm phải thông báo cho người học trước 30 ngày và hoàn trả kinh phí đã thu tương ứng phần dạy thêm không thực hiện.