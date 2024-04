TP HCM giảm gần 6.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập. Riêng trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa chưa được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 do chưa hoàn thành đề án tách trường.

Những trường được tuyển hơn 1.000 học sinh gồm: Marie Curie, Hùng Vương, Mạc Đĩnh Chi. Một số trường khác tuyển sinh từ 900 em trở lên là Tây Thạnh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực, Hoàng Hoa Thám.

Ba trường tuyển ít nhất là trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan, trường Quốc tế Việt Úc, trường THCS và THPT Thạnh An, đều dưới 100 học sinh.

So với năm ngoái, tổng số chỉ tiêu lớp 10 của TP HCM giảm gần 6.000 (đã trừ khoảng 600 chỉ tiêu của trường Trần Đại Nghĩa). Trong đó, hai trường giảm mạnh nhất, trên 200 học sinh, là THPT Lương Văn Can và Bình Chiểu. Hàng loạt trường giảm tuyển mới hơn 100 học sinh như THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trưng Vương, Lương Thế Vinh, Lê Quý Đôn, Trần Quang Khải, Nguyễn Thượng Hiền, Marie Curie, An Lạc, Bình Hưng Hòa.

Chỉ tiêu lớp 10 của 113 trường THPT ở TP HCM như sau:

Năm nay, TP HCM có khoảng 116.296 học sinh tốt nghiệp THCS. Như vậy, hơn 45.000 học sinh không có cơ hội vào trường công lập. Các em có thể chọn học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc vào trung cấp nghề.

Theo kế hoạch của thành phố, kỳ thi lớp 10 diễn ra ngày 6, 7/6 với ba môn Toán, Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên, tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên, tích hợp trong vòng 150 phút.

Các em được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT đại trà và 6 nguyện vọng vào lớp chuyên, tích hợp.

Riêng xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, việc tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển.

