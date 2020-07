Thi tốt nghiệp THPT: Nếu thí sinh mắc COVID-19 phải nhập viện thì sao?

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 08:46 AM (GMT+7)

Hơn 1 tuần nữa, gần 1 triệu thí sinh trên toàn quốc sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn sức khỏe của thí sinh, cán bộ coi thi.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ông Lưu Thanh Hải, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, tỉnh sẽ rà soát lại cơ sở vật chất, chuẩn bị các bình nước rửa tay sát khuẩn, thí sinh được đo nhiệt độ trước khi vào phòng thi. Quy chế thi quy định thí sinh ngồi cách nhau 1,2m đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch.

Các điểm thi đều có nhân viên y tế túc trực sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Các điểm thi sẽ tăng cường phòng thi dự phòng để tình huống khẩn cấp phát sinh như phát hiện thí sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì lập tức đưa sang khu vực cách ly. Nếu sức khỏe vẫn đảm bảo, thí sinh sẽ được thi ở phòng thi riêng. “Trước đây, 1 điểm thi với khoảng 10 phòng thi sẽ có 1-2 phòng thi dự phòng; điểm thi có hơn 10 phòng thi có 3-4 phòng thi dự phòng thì nay sẽ được tăng lên”, ông Hải nói.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, cho biết, các điểm thi sẽ chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng như: nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt thí sinh, khẩu trang, kê bàn ghế cách xa nhau… Các điểm thi đều được tăng thêm phòng thi dự phòng. Bà Thuận nói rằng, từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm theo dõi, báo cáo sức khỏe học sinh tham gia kỳ thi năm nay. Nếu phát hiện thí sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở, lập tức báo cáo để Hội đồng thi có phương án xử lý.

UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp. Thành phố gấp rút chuẩn bị 1 phòng cách ly được bảo mật với đầy đủ trang thiết bị y tế sẵn sàng hoạt động nếu cán bộ in sao đề thi có vấn đề sức khỏe. Các điểm thi được chỉ đạo rà soát lại cơ sở vật chất trước kỳ thi.

Nếu thí sinh mắc COVID-19 phải nhập viện thì sao?

Một vấn đề các địa phương đang băn khoăn là quy chế thi quy định các trường hợp đặc cách tốt nghiệp THPT hiện không có trường hợp thí sinh mắc COVID-19 không thể dự thi. Điều 37 Quy chế thi tốt nghiệp năm nay quy định những trường hợp được đặc cách tốt nghiệp gồm: thí sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi.

Điều kiện để được xét tốt nghiệp trong trường hợp này là thí sinh phải được xếp loại học lực và hạnh kiểm năm lớp 12 khá. Còn thí sinh đã thi được 1 bài thi, chẳng may gặp tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất không thể thi tiếp các bài thi tiếp theo sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp nếu bài thi đạt 5 điểm trở lên, kết quả học lớp 12 xếp loại trung bình, hạnh kiểm khá trở lên.

Ông Cao Xuân Hùng nói rằng, quy chế thi chưa quy định rõ trường hợp thí sinh mắc COVID-19 phải nhập viện trong quá trình thi sẽ xử lý thế nào, nên trong tình huống cụ thể sẽ xin ý kiến của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, trong kỳ thi này, mọi phương án đều nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Bộ GD&ĐT sẽ phân loại thí sinh để bố trí điểm thi, phòng thi

Tối 27/7, Bộ GD&ĐT thông tin, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận, ngành GD&ĐT tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở các địa phương, kể cả thành phố Đà Nẵng, theo đúng kế hoạch đã đề ra; có phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Theo đó, kỳ thi vẫn diễn ra từ ngày 8- 10/8 tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bộ GD&ĐT dự kiến chỉ đạo phương án tổ chức thi theo hướng phân loại thí sinh theo các mức độ nguy cơ lây nhiễm để bố trí điểm thi, phòng thi, cán bộ làm công tác tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi tối đa cho thí sinh. Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường rà soát, cập nhật tình trạng sức khỏe của tất cả thí sinh, thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để kịp thời xử lý; bố trí đủ cán bộ dự phòng để tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại khu vực in sao đề thi, các điểm thi và các khu vực chấm thi.

Quảng Ngãi yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục như: nhóm trẻ gia đình, trung tâm gia sư, trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm đều phải tạm dừng hoạt động dạy học từ ngày 27/7. Riêng học sinh lớp 12 chuẩn bị thi được ôn tập ở các trường THPT. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường thực hiện giãn cách học sinh, đeo khẩu trang trong thời gian học. Năm nay, tại Quảng Ngãi có hơn 12.000 thí sinh dự thi ở 32 điểm thi.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/thi-tot-nghiep-thpt-neu-thi-sinh-mac-covid19-phai-nhap-vien-th...Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/thi-tot-nghiep-thpt-neu-thi-sinh-mac-covid19-phai-nhap-vien-thi-sao-1695285.tpo