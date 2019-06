Thí sinh khóc lóc cầu cứu Sở GD&ĐT Nghệ An vì ngủ dậy muộn quên đi thi

Thứ Ba, ngày 25/06/2019 14:56 PM (GMT+7)

Một thí sinh ở Nghệ An khóc lóc khi đến muộn 15 phút và không được tham gia bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Kỳ thi THPT Quốc gia Sự kiện:

Các thí sinh ra khỏi phòng thi khi hết giờ môn Ngữ Văn

Theo báo cáo nhanh từ Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, trong buổi thi đầu tiên có 68 em vắng mặt không lý do, 1 thí sinh tại điểm thi THPT 1/5 vi phạm quy chế thi (do đưa điện thoại vào phòng thi), 1 thí sinh tại điểm thi Huỳnh Thúc Kháng đến muộn giờ thi so với quy định.

Thí sinh đến muộn giờ thi là em Phạm C.C nguyên là học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh, Nghệ An) dự thi tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Sau khi không được cho phép vào dự thi môn Văn vì đến muộn quá giờ làm bài, em C. đã đến Sở GD&ĐT Nghệ An cầu cứu.

“Sáng nay ngủ quên, đến 8h10 phút mới đến điểm thi. Các thầy cô giám thị ở nói thí sinh đến muộn sau khi phát đề 15 phút thì không được vào thi nữa. Em biết là đã bị muộn rồi nhưng không biết hôm sau có được cho thi lại hay không, nên đến hỏi các thầy cô ở Sở GD&ĐT”, thí sinh này cho hay.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, các các bộ trực làm nhiệm vụ thi tại đây đã giải thích cho em Phạm C.C hiểu các cán bộ giám thị đã xử lý sự việc đúng theo quy chế thi.

Ông Thái Văn Thành - Phó trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Nghệ An cho biết, môn Ngữ văn là 1 trong ba môn thi bắt buộc của kỳ thi THPT quốc gia. Trường hợp thí sinh muộn không dự thi môn Ngữ văn, đồng nghĩa với việc đạt điểm 0 và em không được xét công nhận tốt nghiệp THPT năm nay.