Thi lớp 10 ở Hà Nội: Những loại máy tính nào thí sinh được mang vào phòng thi?

Thứ Tư, ngày 15/06/2022 07:57 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo rõ quy định về danh sách các loại máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu, tất cả các điểm thi phổ biến đầy đủ, chính xác quy định này cho thí sinh tại buổi học tập quy chế thi diễn ra vào sáng 17-6 để thí sinh nắm rõ, thực hiện nghiêm túc.

(Ảnh minh họa).

Theo đó, danh sách máy tính được phép mang vào phòng thi trong kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 của thành phố Hà Nội được áp dụng theo Công văn số 2318/BGDĐT-CNTT ngày 3-6-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh sách một số máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Theo đó, loại được đem vào phòng thi là máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ và không thể truyền, nhận thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

Danh sách một số máy tính được phép mang vào phòng thi, gồm: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FZ-570VN Plus, FX-580VN X, FX-880BTG; VinaCal 500MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X…

Thí sinh cần ghi nhớ đầy đủ, chính xác quy định này để không bị phạm quy trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Thời điểm này, các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, khảo sát các điểm thi trên địa bàn thành phố, qua đó yêu cầu, kiến nghị khắc phục các vướng mắc, bất cập, bảo đảm tất cả các điểm thi đều đạt yêu cầu để sử dụng trong kỳ thi.

Nguồn: http://danviet.vn/thi-lop-10-o-ha-noi-nhung-loai-may-tinh-nao-thi-sinh-duoc-mang-vao-phong-thi-5...Nguồn: http://danviet.vn/thi-lop-10-o-ha-noi-nhung-loai-may-tinh-nao-thi-sinh-duoc-mang-vao-phong-thi-50202215675824478.htm