Thần đồng có IQ cao nhất thế giới: Từ đỉnh cao danh vọng tới cuộc sống khốn khổ vì "chín ép"

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 01:00 AM (GMT+7)

William James Sidis sở hữu IQ khoảng 250-300 và được ghi nhận là người thông minh nhất thế giới tuy nhiên cuộc đời của ông lại tràn ngập bất hạnh.

Giáo dục Sự kiện:

Thiên tài "chín ép"

Dưới tham vọng của bố mẹ, William gần như không có tuổi thơ.

William James Sidis có bố mẹ là cặp vợ chồng nhập cư người Nga – Do Thái tại thành phố New York (Mỹ). Bố William là ông Boris, một nhà tâm lý học nổi tiếng với những thành tựu trong thôi miên cũng như các nghiên cứu về bệnh rối loạn tâm thần. Ông Boris còn là một giáo sư tâm lý tại đại học Havard. Trong khi đó, bà Sarah, mẹ của William là người phụ nữ đầu tiên trong thời đại của mình có được bằng bác sĩ.

William James Sidis được sinh ra vào ngày 1/4/1898. Bố mẹ của William kỳ vọng rất nhiều vào con trai của mình đến mức bà Sarah từ bỏ cả sự nghiệp để chuyên tâm dạy con.

Dưới tham vọng cũng như nỗ lực của cha mẹ, William James Sidis sử dụng ngôn từ thành thạo khi mới 6 tháng tuổi và biết tự dùng thìa để ăn cơm khi 8 tháng tuổi.

18 tháng tuổi, William bắt đầu đọc New York Times. Ngoài ra, ông phải học 7 thứ tiếng, bao gồm tiếng Pháp, Đức, Latin, tiếng Do Thái, Hy Lạp, Nga và Vendergood - ngôn ngữ do chính ông sáng tạo.

7 tuổi, William học chương trình trung học phổ thông. Hai năm sau, ông trúng tuyển đại học Harvard nhưng không được nhận vì chưa trưởng thành về tâm lý. Bố mẹ William đã tìm cách gây sức ép. Đến năm 11 tuổi, William trở thành sinh viên của ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới.

William bị phóng viên làm phiền và gần như không có không gian riêng tư trong suốt 5 năm học tại Harvard.

Sau khi tốt nghiệp Harvard, William cho biết ông ghét đám đông và cách tốt nhất để ông có một cuộc sống hoàn hảo là sống tách biệt với người khác.

Sống ẩn dật, qua đời trong cô độc

William qua đời trong cô độc.

Sau khi tốt nghiệp, William dạy toán học tại đại học Rice ở Houston, Mỹ. Tuy nhiên vì tuổi tác quá trẻ (16 tuổi) cùng sự nổi tiếng khiến ông gặp nhiều vấn đề trong việc giảng dạy.

Ông đã rời đi chỉ sau một thời gian ngắn, ông quay lại đại học Havarrd để học luật nhưng từ bỏ nhanh chóng khi nhận ra nó không phù hợp với mình.

Ông còn vướng vào lao lý khi tham gia bạo động và có nhiều tư tưởng chính trị, tôn giáo chống đối. Ông bị bố mẹ quản thức chặt chẽ sau đó, điều này gây ra tâm trạng ức chế và bất mãn trong ông.

William trốn chạy gia đình và dư luận bằng cách đổi tên và làm nhiều nghề mưu sinh khác nhau.

Dù lui về ở ẩn nhưng báo chí truyền thông vẫn không buông tha William. Những bài báo nhạo báng mỉa mai về sự "vô dụng", "vô tích sự"...khiến ông càng thu mình vào bóng tối sâu hơn nữa trong sự đau khổ, đơn độc.

Vào một ngày mùa hè tháng 7/1944, bà chủ nhà trọ của William tìm thấy ông bất tỉnh trong căn hộ nhỏ của mình tại Boston, Mỹ.

Ông bị một cơn đột quỵ. Cái chết đến với ông ở tuổi 46. Kết thúc cuộc đời của người thông minh nhất thế giới nhưng cũng đầy bất hạnh.