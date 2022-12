Thái Lan: Hơn 20 học sinh nhập viện vì bị ép tập luyện quá sức

The Thaiger đưa tin ngày 7/12 (giờ địa phương), 23 học viên quân sự của Trung tâm Huấn luyện Dự bị Lục quân tại Trường Narathiwat (Thái Lan) đã được đưa đến bệnh viện do bị thương nghiêm trọng ở cơ và thận do tập luyện quá sức. Huấn luyện viên quân đội của trường đã bị cho nghỉ việc trong quá trình điều tra.

Phụ huynh của các học viên quân sự bị thương đã đăng tải trên Facebook vào ngày 30/11 cho biết, con trai họ và một số học sinh khác bị suy thận và tiêu cơ vân (một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng có thể gây tử vong hoặc dẫn đến thương tật vĩnh viễn), sau khi bị giáo viên ép tập luyện quá sức.

Thairath đưa tin, giáo viên của trường đã yêu cầu những học sinh này thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống 200 lần trong thời tiết nóng bức.

Bệnh viện Narathiwat Ratchanakarin cũng xác nhận rằng họ đã tiếp nhận 18 học viên quân sự trong khi 5 trương hợp khác được đưa đến Bệnh viện Rueso. Theo đó, 6 người trong số họ cần điều trị chạy thận nhân tạo khẩn cấp.

Một trong số các học sinh phải nhập viện sau khi bị ép tập luyện quá sức. Ảnh: The Thaiger.

Giáo sư y khoa pháp y từ Đại học Sinakarinwirot, Weerasak Jaratchaisri, tiết lộ rằng mỗi sinh viên đều bị tiêu cơ vân xảy ra khi một người bị ép tập luyện quá sức, cơ thể sẽ bị mất nước và khiến các tế bào cơ bị vỡ.

Ngoài ra, khi các tế bào cơ bị phá vỡ sẽ giải phóng một loại protein là myoglobin với số lượng lớn vào máu khiến thận không thể nhanh chóng thanh lọc máu và bài tiết ra ngoài qua đường tiểu.

Tư lệnh Quân khu 4, ông Santi Sakuntanark, đã đến Bệnh viện Narathiwat Ratchanakarin để nói chuyện với các nạn nhân là học sinh và phụ huynh của họ. Ông Santi tiết lộ rằng 9 học sinh đã hồi phục và trở về nhà, trong khi 14 học sinh khác vẫn đang được các nhân viên y tế chăm sóc chặt chẽ.

Thairath tiết lộ rằng 8 học sinh vẫn cần chạy thận nhân tạo 2-3 lần một tuần.

Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã hứa với các học sinh, phụ huynh và giới truyền thông rằng họ sẽ điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Các giáo viên và sĩ quan có liên quan khác cũng sẽ bị thẩm vấn.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/thai-lan-hon-20-hoc-sinh-nhap-vien-vi-bi-ep-tap-luyen-qua-suc-a5...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/thai-lan-hon-20-hoc-sinh-nhap-vien-vi-bi-ep-tap-luyen-qua-suc-a559895.html