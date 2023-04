Sơ tán trường học ở Ấn Độ vì thư dọa đánh bom

Ngày 12/4, một trường học ở thủ đô Delhi của Ấn Độ đã sơ tán các học sinh sau khi nhận được thư điện tử với nội dung đe dọa đánh bom.

Hình ảnh trong bản tin của truyền thông Ấn Độ đưa tin về vụ đe dọa đánh bom tại trường học ở Delhi. (Ảnh: VietNam Plus, nguồn: The Times of India/Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, trường học công tại khu Sadiq Nagar ở Delhi đã nhận được thư nặc danh đe dọa đánh bom. Sau khi nhận được thông báo từ nhà trường, cảnh sát địa phương đã cử một đội chuyên gia rà phá bom mìn và chó nghiệp vụ đến trường học trên để kiểm tra. Một đơn vị Vũ khí và chiến thuật đặc biệt (SWAT) cũng đã tới hỗ trợ công tác kiểm tra nhưng không có vật dụng khả nghi nào được phát hiện.

Cảnh sát trưởng Chandan Chowdhary cho biết nhà trường nhận được thư đe dọa đánh bom sáng cùng ngày, các học sinh trong trường đều được sơ tán và các đội đặc nhiệm cũng đã hoàn tất công tác kiểm tra.

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy đám đông các phụ huynh lo lắng đợi bên ngoài cổng trường để đón con sau khi nhận được thông báo từ nhà trường. Theo thông báo này, trường dự kiến sẽ hoạt động bình thường vào ngày hôm sau.

Cảnh sát cho biết hồi tháng 11/2022, trường học này cũng nhận được thư đe dọa giả mạo tương tự. Cảnh sát đã tiếp nhận điều tra vụ việc, bắt đầu với việc truy dấu người gửi thư điện tử. Cảnh sát đã sơ tán học sinh và nhân viên khỏi ngôi trường cũng như tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng song không phát hiện bom.

Mới đây, tại Bulgaria cũng xảy ra trường hợp tương tự khi nhà chức trách ra chỉ thị đóng cửa hàng chục trường học trên khắp cả nước trong ngày 27 và 28/3 sau khi những trường này nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/so-tan-truong-hoc-o-an-do-vi-thu-doa-danh-bom-a572085.htmlNguồn: https://www.doisongphapluat.com/so-tan-truong-hoc-o-an-do-vi-thu-doa-danh-bom-a572085.html