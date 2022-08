Phụ huynh mất ăn, mất ngủ bốc thăm cho con được học trường mầm non công

Sáng nay 27-8, UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã tổ chức cho phụ huynh bốc thăm suất học cho trẻ 3 tuổi Trường mầm non Hoàng Liệt năm học 2022-2023.

Hàng trăm phụ huynh đến tham dự bốc thăm để cho con, cháu vào học Trường Mầm non Hoàng Liệt

Trong buổi sáng nay, có 176 cha mẹ học sinh đến tham dự bốc thăm, trên tổng số 182 trẻ đã đăng ký hồ sơ. Trong số này, sẽ có 80 người giành được suất học trường công lập cho con.

Việc bốc thăm được tiến hành 2 vòng, vòng 1 bốc thăm số thứ tự, vòng 2 theo số thứ tự, các phụ huynh bốc thăm xem con, cháu mình có trúng tuyển hay không.

Nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng trước khi vào bốc thăm

Phiếu trúng tuyển được xác định bằng dòng chữ: "Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường". Phiếu không trúng tuyển ghi: "Rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường". Các phiếu bốc thăm này được đóng dấu treo của nhà trường để xác nhận tính hợp lệ.

Bà Nguyễn Thị An (có cháu 3 tuổi, khu dân cư Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt), cho hay bà rất hồi hộp và mong cháu mình trúng tuyển vào cơ sở Tứ Kỳ, bởi "vừa gần nhà vừa được học trường công". Bà mất ăn mất ngủ, lo lắng vì buổi bốc thăm hôm nay.

Các phụ huynh có hồ sơ đăng ký lần lượt lên bốc thăm

Tại buổi bốc thăm, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Liệt, cho biết đây là phương án bắt buộc phải làm, không mong muốn: "Thực sự các anh, các chị sốt ruột 1 thì chúng tôi sốt ruột 1.000 lần. Vất vả từ khâu tổ chức đến khâu gửi giấy mời tới phụ huynh"- bà Nga chia sẻ và bày tỏ mong muốn các phụ huynh chia sẻ, phối hợp và ủng hộ.

Nhiều phụ huynh tỏ ra vui mừng khi bốc được lá thăm "may mắn"

Trước đó, chia sẻ với báo chí, ông Tạ Văn Hải, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, cho biết năm học 2022-2023, trường đã tổ chức tuyển sinh bằng cả 2 hình thức tuyển sinh trực tuyến từ ngày 4-7 đến 6-7, và hình thức tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13-7 đến 18-7. Tuy nhiên, đến nay tổng số hồ sơ vượt xa so với số dự kiến tuyển sinh và khả năng tiếp nhận trẻ của nhà trường.

"Với các trẻ 5 tuổi đã nhận 226 hồ sơ, tăng 100 hồ sơ so với dự kiến, trẻ 4 tuổi có 290 hồ sơ đăng ký (dự kiến tuyển sinh 88), trẻ 3 tuổi có 423 hồ sơ đăng ký (dự kiến tuyển sinh 245). Đây là áp lực rất lớn đối với Trường mầm non Hoàng Liệt và chính quyền địa phương"- ông Hải chia sẻ.

Một phụ huynh bốc được lá thắm "may mắn"

Do số lượng đăng ký hồ sơ quá lớn (tăng 380 hồ sơ so với chỉ tiêu), UBND phường Hoàng Liệt đã tổ chức bốc thăm cho cha mẹ học sinh có con 3 tuổi và 4 tuổi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm học 2022-2023 vào cơ sở Linh Đàm và cơ sở Tứ Kỳ của Trường Mầm non Hoàng Liệt.

Song cũng không ít phụ huynh buồn do không bốc được lá phiếu cho con vào học

Việc bốc thăm đã được thống nhất từ cấp chính quyền và các phụ huynh

Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/phu-huynh-mat-an-mat-ngu-boc-tham-cho-con-duoc-hoc-truong-mam-non-cong-2022082713022202.htm