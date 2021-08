Nóng: Cơ hội mở cho các thí sinh muốn vào Học viện An ninh nhân dân

Thứ Bảy, ngày 28/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Học viện An ninh Nhân dân vừa có thông báo điều chỉnh Đề án tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng nhận hồ sơ xét tuyển năm 2021.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2021 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông tổ hợp A00, A01, C03, D01 của nhóm ngành nghiệp vụ an ninh và tổ hợp A00, A01 của ngành An toàn thông tin là 17,75 điểm;

Tổ hợp B00 của ngành Y khoa (gửi đào tạo đại học ngành Y): 22,00 điểm; Mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số) trở lên.

Bên cạnh đó, Học viện cũng chính thức có thông báo điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021.

Học viện cho biết sau khi xét tuyển phương thức 1 (xét tuyển thẳng theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT) và phương thức 2 (xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc HSK với kết quả học tập THPT), chỉ tiêu của 2 phương thức trên vẫn còn thừa.

Theo quy định của Bộ Công an, chỉ tiêu còn thừa của phương thức 1, phương thức 2 sẽ được chuyển sang phương thức 3 (xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với kết quả học tập THPT). Do đó, Học viện An ninh nhân dân thông báo điều chỉnh chỉ tiêu trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học như sau:

Như vậy, tổng chỉ tiêu được điều chỉnh cho phương thức 3 là 74 chỉ tiêu.

Năm 2020, điểm trúng tuyển trúng tuyển vào các ngành Nghiệp vụ An ninh, An toàn thông tin của Học viện có mức điểm từ 20,66 đến 28,18 điểm tùy theo từng ngành, tổ hợp xét tuyển và đối tượng thí sinh là nữ hay nam.

Nguồn: https://tienphong.vn/nong-co-hoi-mo-cho-cac-thi-sinh-muon-vao-hoc-vien-an-ninh-nhan-dan-post1370269.tpo