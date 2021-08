Thí sinh tự do không thi tốt nghiệp THPT vì COVID: Có cơ hội xét tuyển ĐH?

Hơn 15.000 thí sinh không tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2021; các trường đại học đều có văn bản điều chỉnh đề án tuyển sinh, bổ sung phương thức xét tuyển đối với những thí sinh này. Tuy nhiên, nhiều trường chỉ xét thí sinh tốt nghiệp năm nay, bỏ qua đối tượng thí sinh tự do.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Như Ý

N.T.M.T. ở Hà Nội là thí sinh tự do. T thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ước mơ vào học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội ngành Sư phạm Ngữ văn. Tuy nhiên, năm trước em không đủ điểm nên quyết tâm thi lại năm nay. Đợt 1, T không thi do nằm trong khu vực phong tỏa. Đợt 2, Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 nên không tổ chức thi. Lúc đó em đã bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình, nhưng khi có thông tin Bộ GD&ĐT yêu cầu hai ĐH Quốc gia tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho thí sinh không tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vì dịch COVID-19, em lại có hy vọng.

Tuy vậy, hy vọng của T tắt ngấm khi vừa qua Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố bổ sung đề án tuyển sinh và chỉ xét học bạ đối với những thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021. Những thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước như T hoàn toàn không có cơ hội.

Không riêng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhiều trường ĐH thông báo chỉ xét tuyển bổ sung đối tượng thí sinh năm nay được đặc cách tốt nghiệp THPT, như Học viện Tài chính, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Y dược TPHCM, Trường ĐH Y dược Cần Thơ…

Theo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, trong số hơn 15.000 thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vì dịch COVID-19, khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) có 421 thí sinh, số còn lại là ở khu vực miền Nam. Trong số này có tỷ lệ nhất định thí sinh tự do. Hưng Yên là địa phương có thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vì dịch COVID-19 nhiều thứ hai khu vực phía Bắc với 117 thí sinh. Trong số này có nhiều thí sinh tự do là bộ đội nghĩa vụ. Các thí sinh này phải làm nhiệm vụ chống dịch nên không thể dự thi. Hà Nội có nhiều thí sinh không dự thi nhất khu vực phía Bắc (193 em), trong số này cũng có nhiều thí sinh tự do.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khi được hỏi, các trường ĐH đều nói rằng, sở dĩ có quy định chỉ xét thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 vì trong thông báo của Bộ GD&ĐT gửi về các trường chỉ nhắc đến đối tượng thí sinh này.

Ngày 20/8, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết sẽ có văn bản hướng dẫn gửi các cơ sở giáo dục ĐH để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh tự do. Cục Quản lý chất lượng giáo dục - Bộ GD&ĐT đang lên danh sách thí sinh đã đăng ký, đủ điều kiện nhưng chưa dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, không phân biệt thí sinh đang học lớp 12 hay thí sinh tự do. Sau khi có danh sách này, Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD&ĐT sẽ gửi cho các ĐH Quốc gia để sắp xếp cho các thí sinh này dự kỳ thi đánh giá năng lực.

Tối qua, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các cơ sở giáo dục ĐH; các trường CĐ đào tạo ngành giáo dục mầm non về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh. Trong đó, Bộ GD&ĐT cho biết với thí sinh đủ điều kiện đã đăng kí dự thi nhưng không tham dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT do giãn cách xã hội, hai ĐH quốc gia đã có kế hoạch thi đánh giá năng lực cho nhóm thí sinh này (trong đó có cả thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2021). Vì vậy, ngoài đối tượng thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021, yêu cầu các trường xem xét tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đối với cả thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2021.

Nguồn: https://tienphong.vn/thi-sinh-tu-do-khong-thi-tot-nghiep-thpt-vi-covid-co-co-hoi-xet-tuyen-dh-post1367937.tpo