Những vụ giáo viên đánh tới tấp học sinh gây chấn động năm 2019

Cô giáo bắt học trò "thụt dầu" 200 lần; Cô giáo đánh học sinh trong giờ thi ở Hải Phòng; Cô giáo dùng thước đánh học sinh lớp 2 bầm lưng vì làm sai bài tập hay cô giáo đánh cháu bé 3 tuổi hằn cả bàn tay và tụ máu môi là những vụ bạo lực học đường gây chấn động trong năm 2019.

Những vụ bạo hành chấn động năm 2019

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang ở Hải Phòng bị đuổi việc vì tát, đánh nhiều học sinh

Cô giáo đánh học sinh trong giờ thi ở Hải Phòng

Ngày 15/5, phụ huynh đăng clip ghi lại hình ảnh cô Trang tát liên tiếp vào đầu, mặt nhiều học sinh lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. Theo nội dung video trên, cô Phạm Thị Vân từ lớp khác cũng sang đánh học sinh.

Ngay sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu kiểm tra lại việc kỷ luật cô Nguyễn Thị Thu Trang, có thể xử lý với hình thức cao nhất là cho thôi việc, thay vì đình chỉ 6 tháng.

Trước đó, sáng 8/5, tại trường tiểu học Quán Toan (Hải Phòng), trong giờ kiểm tra của lớp 2A7, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi, giáo viên lớp 2A8) khi thực hiện nhiệm vụ giám sát đã có hành vi đánh nhiều học sinh. Em Hoàng Gia Đức bị đánh nhiều lần khiến mặt em tấy đỏ, cẳng chân nhiều vết bầm. Bên cạnh đó, cô Phạm Thị Vân (chủ nhiệm lớp 2A7) cũng tham gia đánh học sinh cùng cô Trang, vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nhà giáo.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng và UBND quận Hồng Bàng, sáng 21/5, trường tiểu học Quán Toan, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã tiến hành họp và ra hình thức xử lý kỷ luật với cô giáo Trang là buộc thôi việc. Còn với cô giáo Vân là hình thức kỷ luật là khiển trách.

Em M. T. phải nhập viện vì bị cô giáo cho thụt dầu 200 cái vì không thuộc bài

Cô giáo bắt học trò "thụt dầu" 200 lần vì không thuộc bài

Vào giữa tháng 5/2019, em N.N.M.T.,, lớp 6/1, Trường THCS Mỹ Phong, Mỹ Tho, Tiền Giang, do không thuộc bài nên bị cô Đinh Duyên Hồng Yến , giáo viên tiếng Anh phạt "thụt dầu" (đứng lên ngồi xuống) 200 lần. Khi em này thực hiện được trên 100 cái thì ngã quỵ xuống, lúc đó em mới được cô giáo "tha" cho về chỗ ngồi.

Bà Hồng Yến, giáo viên tiếng Anh ở Tiền Giang, bị cảnh cáo sau ba tháng phạt nam sinh lớp 6 "thụt dầu" 200 cái khiến em này nhập viện. Hồi tháng 5, Nguyễn Ngô Minh Tuấn (lớp 6) do không thuộc bài, bị cô Yến phạt nắm hai tai đứng lên ngồi xuống. Khi em này thực hiện được khoảng 100 cái, do mệt nên ngã gục, được cô cho về chỗ ngồi. Sau khi về nhà, gia đình phát hiện nam sinh có biểu hiện mệt mỏi, đi lại khó khăn, nên gặng hỏi và đưa em đi bệnh viện điều trị. Sau đó, khi cùng lãnh đạo nhà trường đã đến thăm hỏi cậu học trò, cô Yến đã thừa nhận do nóng nảy nên mới phạt em này nặng tay, cam kết sẽ không tái diễn.

Nhà trường đã đề xuất kỷ luật khiển trách, đình chỉ dạy 6 tháng đối với nữ giáo viên. Tuy nhiên, phụ huynh nam sinh không đồng ý, nên nhà trường tiếp tục xử lý cao hơn, đồng thời đề nghị phạt hành chính 5 triệu đồng. Các quyết định này được gửi cho gia đình nam sinh và được họ chấp nhận. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, do luật hiện hành quy định trường hợp đã kỷ luật rồi thì không thể cùng lúc xử phạt hành chính, nên hiện chưa thể phạt tiền nữ giáo viên.

Lưng cháu P bị tím bầm sau khi bị cô chủ nhiệm dùng thước kẻ đánh (Ảnh: Lã Tiến)

Cô giáo dùng thước đánh học sinh lớp 2 bầm lưng vì làm sai bài tập

Vì không làm đúng bài tập, em P., học sinh lớp 2C, Trường Tiểu học An Thắng (Hải Phòng) đã bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước kẻ đánh bầm tím lưng.

Chiều ngày 7/3, do thấy học sinh là em N.Đ.P làm bài tập không đúng, Cô giáo Phan Thị Xinh (giáo viên chủ nhiệm lớp 2C) đã dùng thước kẻ đánh vào vùng lưng em P., gây ra một số vết bầm tím.

Gia đình anh Nguyễn Đình Công (bố cháu P.) cũng cho biết cháu P. nhiều lần bị cô giáo đánh và cấu véo khiến cháu thâm tím người, sứt tai cũng vì không làm được bài tập.

Vì quá bức xúc, ngay sau đó, gia đình anh đã chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội. Đến tối muộn, hiệu trưởng nhà trường và một số giáo viên có qua nhà xin lỗi gia đình anh.

Gia đình anh Công cũng cho biết, cháu P. nhiều lần bị cô giáo đánh và cấu véo cháu khiến cháu thâm tím người, sứt tai cũng vì cháu không làm được bài tập.

Chiều 28/3, bà Đặng Thị Minh - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết chính quyền địa phương và Ban giám hiệu Trường Tiểu học An Thắng, xã An Thắng, huyện An Lão, vừa có hình thức xử lý đối với nữ giáo viên Phan Thị Xinh là đình chỉ công tác giảng dạy 1 tháng và xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng.

Bắt học sinh tự tát 50 cái vì mất trật tự

Trước đó, nhiều phụ huynh có con học lớp 4B, Trường Tiểu học Trung Thành (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) làm đơn đề nghị Ban giám hiệu nhà trường xác minh làm rõ thông tin cô giáo N.T. T - chủ nhiệm lớp bắt phạt hàng loạt học sinh vi phạm tự tát 50 cái vào mặt.

Bà Phạm Quỳnh Trang - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Thành cho biết, tại buổi làm việc giữa Ban Giám hiệu, phụ huynh học sinh và cô giáo N.T.T, cô T. phủ nhận sự việc. Hiện các lớp học sinh không có camera ghi hình nên việc xác minh cô giáo có phạt học sinh hay không là rất khó.

“Để ổn định tâm lý cho học sinh, phụ huynh, từ ngày 14/1, Ban Giám hiệu quyết định không phân công cô T. làm chủ nhiệm lớp 4B nữa” - Bà Trang cho biết.

Sau khi tiếp nhận thông tin của phụ huynh, UBND TP.Thái Nguyên đã giao cơ quan Công an vào cuộc xác minh làm rõ.

Trước đó, như báo chí phản ánh việc hàng loạt học sinh lớp 4B trường Tiểu học Trung Thành (TP Thái Nguyên) về kể lại với gia đình, các em mất trật tự trong lớp và bị cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu bắt phạt tự tát 50 cái vào mồm, nếu em nào tát không kêu hoặc tát nhanh thì bị cô bắt tát lại.

Hàng loạt phụ huynh lớp 4B, trường Tiểu học Trung Thành (TP Thái Nguyên) làm đơn đề nghị Ban giám hiệu nhà trường xác minh làm rõ thông tin cô giáo Nguyễn Thị Thu chủ nhiệm lớp bắt phạt hàng loạt học sinh vi phạm tự tát 50 cái vào mặt.

Theo phản ánh của bà Hà Thị Phương Loan - phụ huynh em Nguyễn Gia B, cháu B. mất trật tự trong giờ ngủ trưa nên cô tát cháu và đứt chiếc vòng đeo tay. Cô bắt cháu không được ra chơi và phải nhặt số hạt vòng còn thiếu cho cô nếu không sẽ phải đền. Một lần cô bắt cháu tự tay tát vào mặt 50 cái nhưng vì cháu tát nhanh quá nên cô yêu cầu phải quay lại tát từ đầu thêm 50 cái nữa.

Cô giáo đánh nhiều học sinh lớp 2 tại TP.HCM

Cô giáo đánh hàng loạt học sinh lớp 2/11 trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP.HCM) đã bị buộc thôi việc.

Chiều 22/10, cô N.H.H. cho biết đã nhận được quyết định kỷ luật của UBND quận Tân Phú về hành vi đánh học sinh của mình.

Theo đó, ngày 21/10, bà Hứa Thị Hồng Đang, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, đã ký quyết định kỷ luật đối với cô N.H.H. Mức kỷ luật là buộc thôi việc. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trước đó, phụ huynh lớp 2/11, trường Tiểu học Phan Chu Trinh, nghi ngờ con mình bị giáo viên đánh nên lén đặt camera trong lớp để theo dõi từ ngày 27/8 đến 30/8. Phụ huynh sốc khi thấy hình ảnh cô giáo đánh, mắng hàng loạt học sinh trong lớp.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng đây là hành vi không thể chấp nhận trong ngành giáo dục. Sở đã đề nghị UBND quận Tân Phú xử lý nghiêm, có thể xem xét đưa ra khỏi ngành đối với cô N.H.H.

Về phía mình, nữ giáo viên đã nhận sai khi có hành vi bạo lực, phản giáo dục đối với học sinh và gửi lời xin lỗi đến phụ huynh lớp 2/11. Tuy nhiên, cô nghi ngờ hiệu trưởng cố tình quay lén để trù dập, do trước đó tố cáo sai phạm của lãnh đạo nhà trường.

Cô H. cho rằng hình thức kỷ luật buộc thôi việc là quá nặng đối với mức độ vi phạm của mình.

Bé 3 tuổi bị cô giáo mầm non tát hằn cả bàn tay và tụ máu môi

Cô giáo mầm non đánh bé 3 tuổi hằn cả bàn tay và tụ máu môi

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 18/6, sau khi gia đình chị Nguyễn Linh đón bé trai B.A 3 tuổi từ trường mầm nom Ecokids (tòa nhà R4, khu đô thị Goldmark City, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mới tá hỏa phát hiện những vết bầm, hằn hình bàn tay trên mặt và môi bé cũng bị tụ máu tím bầm.

Khi đón con sau giờ học, thấy con có vết thâm bầm, bố mẹ cháu B.A đã hỏi cô giáo Nguyễn Thị Tâm thì cô giải thích do cháu và bạn giằng co cái chăn. Tuy nhiên, về nhà cháu kêu đau miệng, không chịu uống sữa, gia đình để ý kỹ phát hiện ra những vết hằn của 5 ngón tay trên má và vết tụ máu đen ở trong miệng của con và phản ánh lên nhà trường.

Bố mẹ cháu B.A yêu cầu nhà trường trích xuất camera thì thấy cảnh cô giáo có hành vi tát liên tiếp vào cháu bé khi con đang giằng co chăn với bạn cùng lớp giờ ngủ trưa. Tát xong, cô còn bế con ra góc khuất, không có camera. Lúc này, cô Nguyễn Thị Tâm thừa nhận đã tát cháu bé và xin lỗi gia đình.

"Chúng tôi đã từ chối lời xin lỗi và yêu cầu Nhà trường xử lý trường hợp thiếu đạo đức như vậy”, mẹ bé B.A nói.

Ngay sau đó, lãnh đạo mầm non Ecokids đã chấm dứt hợp đồng dạy học đối với cô Nguyễn Thị Tâm.

