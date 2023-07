Những tình huống "miệng cười tim đau" của teen 2K5 khi làm bài thi tốt nghiệp

Lịch sử: Ai Cập thuộc... Mỹ La Tinh

Trong bài thi Tổ hợp xã hội - đề thi môn Lịch sử, nội dung câu hỏi là “Tháng 3 - 1952, Mỹ giúp đỡ Batixta thiết lập chế độ độc tài quân sự ở nước nào sau đây thuộc Mỹ La Tinh?” và có đáp án để chọn: Ai Cập, Thái Lan, Cuba và Lào. Đáp án đúng của câu hỏi này phải là Cuba, nhưng không ít sĩ tử vẫn mất điểm một cách đáng tiếc vì lựa chọn... Ai Cập.

Sai kiến thức cơ bản như này thì chịu rồi! Ảnh: Hà Nội của tôi

Ngữ Văn: Ra khỏi phòng thi mới biết ghi lộn Kim Lân thành Nguyễn Tuân

Ghi sai tên tác giả có lẽ là một câu chuyện “muôn thuở” bởi năm nào cũng có sĩ tử nhầm lẫn do quá căng thẳng. Năm nay cũng không ngoại lệ, có thể do "ôn tủ" bài Người lái đò Sông Đà đêm trước theo lời "tiên tri" của mấy fanpage, nên khi đề thi vào tác phẩm Vợ Nhặt , nhiều teen 2K5 hơi bất ngờ và... “quen tay” ghi lộn tên tác giả Kim Lân thành Nguyễn Tuân. Nước mắt tuôn rơi, vận may kết thúc!

Một "tai nạn" cười ra nước mắt của sĩ tử 2K5. Ảnh: Trường Người Ta

Sinh học: Chiếc não vô tri đột xuất quên “Phổi thuộc hệ hô hấp”

Mới đây, netizen chia sẻ bài làm của một bạn thí sinh làm sai một câu hỏi tưởng chừng như “cho điểm” trong đề thi Sinh học. Được biết, nội dung câu hỏi là “Ở người, cơ quan nào sau đây thuộc hệ hô hấp?”. Thay vì lựa chọn đáp án đúng là Phổi thì bạn lại khoanh vào “Tim” và “Thận”.

"Khoanh kiểu này xứng đáng khỏi thở luôn nha!" - Phổi said . Ảnh: Sài Gòn nghenn

Giáo dục công dân: Câu hỏi “ngập drama” khiến teen “sang chấn tâm lý”

Những câu hỏi cuối trong đề thi Giáo dục Công dân luôn gây “hack não” cho các bạn thí sinh. Nhiều teen “muốn gục ngã” khi đọc câu hỏi vì câu chuyện quá nhiều cú twist, thậm chí nội dung còn kịch tính hơn cả K-drama.

Chẳng hạn như câu 118 có những tình huống “lắt léo”: " Khi nhân viên bưu chính giao bưu phẩm cho anh K, vì đang vắng nhà nên anh này nhờ chị Y là hàng xóm nhận hộ. Nhưng vì tò mò nên chị Y đã mở gói bưu phẩm, anh K do quá tức giận nên đã vô ý đẩy chị Y ngã khiến chị bị thương."

Những câu hỏi đầy kịch tính gây rối cho các sĩ tử 2K5. Ảnh: Hà Nội của tôi

Không chỉ các sĩ tử cảm thấy “rối não” trước những câu hỏi ngập “drama” mà cộng đồng mạng cũng phải “toát mồ hôi” khi đọc đề:

- Đọc đề Giáo dục Công dân mà như đang xem phim truyền hình dài tập vậy...

- Đọc đến câu hỏi thì quên luôn tình tiết vụ việc, nhân vật.

Tiếng Anh: “Cười ra nước mắt” với câu trả lời “bá đạo”

Trong đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm nay có một câu hỏi giao tiếp tưởng chừng như để "chống liệt" đối với sĩ tử 2K5. Tuy nhiên, thay vì chọn đáp án đúng là "Can you pass the salt, please?" thì nhiều teen lựa chọn "Can you speak Japanese?". Câu trả lời "bá đạo" này khiến cư dân mạng được phen "cười bò" và để lại nhiều bình luận hài hước:

- "Sai câu này thì hết cứu nổi".

- "Người bình thường sẽ xin lọ muối, riêng Hong thì khác, Hong flex (ra vẻ - PV) quá nha!!!".

- "Xin được nói bằng tiếng Nhật. Tại nói Tiếng Anh sợ người Mỹ không hiểu".

Netizen cũng phải bó tay trước câu trả lời hài hước của teen 2K5. Ảnh: Lớp Người Ta

