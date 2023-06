Trưởng ban đề thi Quốc gia nói gì về việc ra đề thi năm 2023?

Sẽ xem xét tình tiết tăng nặng, tăng nhẹ để xử lý 2 thí sinh làm lọt đề thi Liên quan đến ảnh đề thi chuyển ra bên ngoài, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết đã phối hợp xác minh và xác định được người kết nối. “Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, điều tra, xác định xem có lời giải chuyển vào bên trong phòng thi hay không” - Thiếu tướng Trần Đình Chung nói và cho biết, hiện chưa phát hiện thấy có việc này. Theo Thiếu tướng Trần Đình Chung, trước kỳ thi, Bộ Công an đã triệt phá nhóm đối tượng mua bán sử dụng thiết bị công nghệ cao. Thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến thí sinh và nhân dân, hướng đến kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Ngoài ra, cần nghiên cứu đề xuất thiết bị chống thiết bị sử dụng công nghệ cao được giấu ở trong người. Đồng thời chú trọng tập huấn nâng cao khả năng phát hiện sử dụng thiết bị công nghệ cho cán bộ coi thi. Về khái niệm lộ, lọt, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết hiện đã có Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Liên quan đến 2 thí sinh chụp ảnh đề thi chuyển ra ngoài, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết, sẽ xem xét tình tiết tăng nặng, tăng nhẹ để xử lý theo quy định. Trong trường hợp phải xử lý hình sự sẽ căn cứ vào quy định pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, trước khi xử lý cần tính đến yếu tố nhân văn. “Chúng tôi tiếp tục thẩm tra xác minh việc thí sinh chụp ảnh đề thi chuyển ra bên ngoài. Khi có kết quả sẽ được thông tin tới báo chí” - Thiếu tướng Trần Đình Chung cho hay.