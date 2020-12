Những sai lầm thường gặp của giáo viên khi học sinh mắc lỗi

LTS: Những ngày qua, dư luận đang xôn xao về vụ một nữ sinh nghi tự tử do bị phạt oan tại trường THPT Vĩnh Xương, tỉnh An Giang. Được biết, trước đó, nữ sinh này đã bị nhà trường kỷ luật bằng hình thức nêu tên dưới cờ vì vi phạm vi phạm điều lệ trường THPT năm học 2020 - 2021. Tuy nhiên, nữ sinh này không nhận lỗi và bị nhà trường cấm túc trong vòng 2 tuần kể từ 1/12 đến 12/12. Từ đó dẫn đến sự việc nữ sinh viết thư tuyệt mệnh và uống thuốc tự tử vào ngày 30/11/2020. Rất may, nữ sinh đã được cấp cứu kịp thời. Qua sự việc này, nhiều ý kiến cho rằng, cách ứng xử của một số giáo viên đang có những hạn chế, gây ra hệ luỵ khiến học sinh bị tổn thương. Không những thế, những ứng xử sai của giáo viên sẽ khiến nhiều người hiểu không đúng về vai trò của người thầy, thậm chí có những phản ứng tiêu cực từ học sinh, phụ huynh, xã hội. Chúng tôi xin giới thiệu loạt bài "Giáo viên nên ứng xử với học sinh thế nào cho đúng?" với chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục đồng thời là Chủ tịch Hội đồng giáo dục, đồng sáng lập trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), người đã cảm hóa được hàng ngàn học sinh ngỗ ngược.