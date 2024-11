Những em bé Làng Nủ đến trường trong niềm vui mới

Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 1 Phúc Khánh, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên – sau vụ sạt lở ở Làng Nủ và bão số 3, trường có 13 học sinh tử vong, 7 em bị thương phải điều trị.

Đến ngày 19/11, toàn trường có 320 học sinh đang theo học. Trong đó, cấp Tiểu học là 180 học sinh, cấp Trung học cơ sở là 140 .

Theo ghi nhận của phóng viên, các em học sinh tại điểm trường lẻ và trường chính đã hòa nhập rất tốt, những tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp trường mỗi giờ ra chơi, từng nhóm bạn tụm 5, tụm 3 nói cười, chơi các trò chơi rộn rã sân trường.

Những tiết học ngoại khóa, những buổi tập thể dục giữa giờ luôn tràn ngập tiếng cười.

Trong đám đông, những em bé, những em bé, cô bé Làng Nủ dù trên người vẫn còn những vết thương do bão lũ gây ra nhưng cũng đã có mặt tại trường theo học, các em nhanh chóng hòa đồng cùng các bạn học sinh tại trường.

Sau 50 chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống, em Mông Hoàng Thảo Ngọc (học lớp 6) đã xuất viện và trở lại trường để tiếp tục theo đuổi ước mơ sau này được mặc chiếc áo blouse trắng và trở thành bác sỹ.

Thầy Phạm Đức Vinh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 1 Phúc Khánh cho biết, em Ngọc mới quay lại trường ngày 4/11, các thầy cô giáo ngoài những buổi học chính đang cố gắng kèm cặp, hỗ trợ em để theo kịp tiến trình học.

Thầy Vinh cho biết thêm, so với trước đây Thảo Ngọc nhút nhát hơn, nhưng kết quả học tập của bạn rất tốt, được các bạn học trong lớp rất yêu quý.

Cũng như Thảo Ngọc, em Hoàng Gia Bảo (lớp 2A) cũng đã chiến đấu với tử thần trong nhiều ngày với vết thương chằng chịt trên người để hồi sinh sự sống. Đến hiện tại, em vẫn chưa thể đi lại do vết thương ở chân chưa khỏi, các thầy cô giáo đang tận tình phổ cập kiến thức để em theo kịp các bạn trong lớp.

Thầy giáo Nguyễn Văn Phong (chủ nhiệm lớp 2A) cho biết, em Bảo rất thông minh, tiếp thu kiến thức rất nhanh, năm ngoái em tham gia cuộc thi viết chữ đẹp và giành giải. Năm nay, dù mới ra trường, nhưng khi giáo viên phổ biến cuộc thi, em vẫn xung phong tham gia.

Qua trao đổi, em Bảo tâm sự: "Cháu muốn học thật giỏi để sau này được làm nhà báo như các chú, cháu muốn giúp được nhiều người, giúp quê hương”.

Cũng như Gia Bảo và Bảo Ngọc, các em bé mầm non tại điểm trường Mầm non Làng Nủ, thuộc Trường Mầm non số 1 Phúc Khánh cũng đã quay trở lại lớp học, sau những ngày đầu nhớ các bạn đã mất, giờ các em đã tập trung vào việc học tập, thậm chí học thay cả phần của các bạn.

Cô giáo Mai Hồng Nhung - Phụ trách lớp 4 - 5 tuổi, chia sẻ, lớp học có 5 bạn không may qua đời do trận lũ quét gây ra. Phải mất rất nhiều thời gian và công sức của các cô để giúp các học trò thân yêu gác lại những đau thương, xóa nhòa đi những mất mát. Đến hiện tại, với sự nỗ lực của cả cô và trò cùng những người thân, gia đình, các bạn đã ổn định tâm lý, hòa đồng, vui vẻ, những lớp học đã rộn rã tiếng học đánh vần râm ran, tiếng nói cười rộn rã.

Những kỷ vật, những đồ dùng của các em học sinh đã mất được gói gém kỹ càng gửi về cho người thân và gia đình, thay vào đó là những bức hình mới, những mô hình mới, tranh mới giúp các em vơi đi nỗi nhớ bạn bè, ổn định tâm sinh lý, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

