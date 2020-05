Những đối tượng nào được tuyển thẳng vào lớp 10 tại TP.HCM?

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, học sinh là đối tượng tuyển thẳng có quyền lựa chọn tuyển thẳng hoặc thi tuyển giống như các các thí sinh khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản về việc tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, những học sinh đã học lớp 9 tại các trường phổ thông có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện được xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT trong năm học này, gồm: Học sinh khuyết tật; Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh THCS và THPT.

Học sinh là đối tượng tuyển thẳng có quyền lựa chọn tuyển thẳng hoặc thi tuyển giống như các các thí sinh khác. (Ảnh minh họa).

Đối với học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia tốt nghiệp THCS tại TPHCM ngoài việc đăng ký thi tuyển vào các trường chuyên và các trường không chuyên, học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào các trường THPT gần nơi cư trú trên địa bàn thành phố phù hợp điều kiện học tập (ngoại trừ các trường THPT chuyên, trường THPT có lớp chuyên, các trường tiên tiến hội nhập) và được Sở phê duyệt.

Sở GD-ĐT TPHCM khuyến khích học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về thể dục thể thao tốt nghiệp THCS tại TPHCM đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao, Trường THPT Chuyên Năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định và Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao huyện Bình Chánh để tiếp tục phát triển năng khiếu của học sinh.

Khi vào học tại các trường này học sinh được miễn học phí và được hưởng các chế độ trong tập luyện và thi đấu cho thành phố.

Về hồ sơ tuyển thẳng gồm phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào lớp 10; giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia và quốc tế hợp lệ do Bộ GD-ĐT cấp; giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Học sinh nộp hồ sơ tuyển thẳng kèm với hồ sơ xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh vào lớp 10 tại trường phổ thông nơi học lớp 9.

