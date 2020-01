Những điểm mới của giáo dục Việt Nam trong năm 2020

Năm 2020, có nhiều quy định mới trong giáo dục liên quan đến biên chế nhà giáo, quản lý văn bằng, công tác thi cử, áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1…

Bỏ chế độ nhà giáo công chức suốt đời

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi, từ ngày 1/7/2020, hiệu trưởng không còn là công chức, giáo viên không là viên chức. Cụ thể, tại khoản 2, điều 2 sửa đổi, bổ sung điều 25 Luật viên chức hiện hành, việc thực hiện hợp đồng loại không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020;

Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; Người được tuyển dụng viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Giáo viên mới được tuyển dụng từ ngày 1/7/2020 thì đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới

Sau nhiêu năm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố kết quả thẩm định SGK lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó có tổng cộng 32 bộ/cuốn SGK lớp 1 được sử dụng từ năm học 2020 - 2021 là sách của 3 Nhà Xuất bản: Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm TP.HCM.

Bộ GD&ĐT cho biết, theo lộ trình, trước tháng 3/2020, các địa phương phải thành lập hội đồng và công bố kết quả lựa chọn trong danh mục SGK được Bộ GD&ĐT ký thông qua. Từ tháng 3 đến tháng 5/2020, Sở GD&ĐT cùng NXB tổ chức tập huấn sử dụng SGK cho các giáo viên. Từ tháng 3 đến tháng 8/2020, tập huấn, NXB triển khai chương trình in ấn và xuất bản.

Sách giáo khoa lớp 1 giáo dục phổ thông mới chính thức áp dụng trong năm 2020.Cấm uống rượu, bia ngay trước giờ vào lớp

Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2019 đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2020). Theo đó, nghiêm cấm giáo viên, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

Ngoài ra, Luật cũng ban hành các hành vi bị cấm khác như: Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.

Tăng cường bảo mật trong kỳ thi THPT Quốc gia

Theo Quy chế kỳ thi THPT Quốc gia, kỳ thi được tổ chức vào tháng 6 hàng năm trên phạm vi cả nước. Kỳ thi nhằm mục đích dùng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Bộ GD&ĐT cũng đã vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Dự thảo bổ sung nhiều điểm mới về công tác bảo đảm an toàn, hạn chế tiêu cực trong công tác chấm thi. Cụ thể, Dự thảo quy định khu vực chấm thi phải đảm bảo an ninh, an toàn có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy, có công an bảo vệ 24 giờ/ngày… Bộ GD&ĐT cho biết, dự thảo được lấy ý kiến từ nay tới ngày 10/3.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 sẽ có nhiều giải pháp để phòng chống gian lận thi cử.Không còn cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 15/1/2020. Cụ thể, Thông tư 20 bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (Chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C) tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008.

Các chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C đã được cấp trước đây vẫn có giá trị sử dụng; đối với các khóa đào tạo đang được triển khai thực hiện trước ngày 15/1/2020 thì tiếp tục đào tạo và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

6 trường hợp văn bằng, chứng chỉ bị thu hồi, hủy bỏ

Ngày 29/11/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2020 về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, THPT, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, sẽ thu hồi, hủy bỏ các văn bằng, chứng chỉ thuộc các loại nêu trên nếu thuộc 06 trường hợp sau:

Có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, thi cử, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ; Cấp cho người không đủ điều kiện; Do người không có thẩm quyền cấp; Bị tẩy xóa, sửa chữa; Để cho người khác sử dụng; Do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ.

