2025: Nhiều thay đổi trong tuyển sinh đại học

Năm 2025 là năm đầu tiên thí sinh thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD-ĐT dự kiến nhiều thay đổi trong mùa tuyển sinh ĐH 2025, đặc biệt sẽ bỏ xét tuyển sớm

Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT dẫn đến nhiều thay đổi trong tuyển sinh ĐH 2025.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thu Thủy, thay đổi quan trọng trong mùa tuyển sinh năm nay liên quan đến công tác xét tuyển sớm.

Vụ trưởng Nguyễn Thu Thủy cho hay thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã nhận được rất nhiều ý kiến về vấn đề xét tuyển sớm. Hầu hết chuyên gia đều cho rằng không nên tổ chức xét tuyển sớm, bởi tất cả nguyện vọng của thí sinh cuối cùng vẫn phải nhập lên hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT, thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất, cao nhất có thể trong năng lực của mình, dù tham gia xét tuyển sớm hay không.

Trong mùa tuyển sinh 2025, tất cả phương thức đều phải được quy về một thang điểm

Trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, Bộ GD-ĐT đang quy định việc xét tuyển sớm sẽ giới hạn chỉ tiêu khoảng 20%. Tuy nhiên, khi tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, Bộ dự kiến có thể không cần xét tuyển sớm nữa. Chỉ tiêu cho xét tuyển sớm sẽ nhỏ, dành cho những học sinh có thành tích vượt trội, xuất sắc, có các giải thưởng quan trọng trong nước và quốc tế. Đây là đối tượng vượt trội, là lực lượng tài năng rất đặc biệt mà các trường đại học cần thu hút. Còn lại đa số thí sinh đều tham gia vào đợt xét tuyển chung theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.

Một nội dung quan trọng khác trong mùa tuyển sinh 2025 là tất cả phương thức đều phải được quy về một thang điểm. Theo lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, quy định này liên quan tới việc các trường phải đảm bảo sự công bằng giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển. Cụ thể, điểm xét tuyển, trúng tuyển của thí sinh phải được quy đổi tương đương giữa các phương thức, các tổ hợp xét tuyển và chúng ta sẽ lấy từ cao xuống thấp.

Tất cả phương thức đều phải được quy về một thang điểm, hoặc ít nhất là điểm chuẩn phải được quy về một thang điểm chung để so sánh được giữa các thí sinh, dù bằng bất cứ phương thức xét tuyển nào.

Cũng trong năm 2025, nếu các trường đại học xét tuyển bằng học bạ thì phải dùng kết quả học tập của cả năm lớp 12 của thí sinh, thay vì dùng điểm 3 đến 5 kỳ học như trước đây.

Lý do quan trọng của quy định mới này là để các thí sinh không lơ là học tập ở năm lớp 12, nhất là học kỳ hai.

"Các em vẫn phải hoàn thành thật tốt việc học để có điểm tổng kết tốt trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thay đổi này sẽ góp phần tích cực, ảnh hưởng trở lại tới việc học tập ở bậc THPT của học sinh" - bà Nguyễn Thu Thủy nói.

Một điểm nữa cần lưu ý trong dự thảo quy chế tuyển sinh là năm nay sẽ điều chỉnh quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Sau khi công bố Dự thảo, Bộ GD-ĐT đã nhận được rất nhiều ý kiến, đặc biệt là của thí sinh tự do về vấn đề này. Chúng tôi dự kiến sẽ tiếp thu ý kiến của các em, để vẫn đưa một ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, thay vì chỉ sử dụng điểm học bạ. Nhóm thí sinh tự do không còn cơ hội quay trở lại cấp 3 để tích lũy lại điểm, do đó cần những phương án đảm bảo các em vẫn thi được vào ngành đào tạo về sư phạm và sức khỏe - những ngành rất quan trọng.

Năm nay, để các trường không thể đưa ra quá nhiều tổ hợp tuyển sinh cho một ngành, một nhóm ngành đào tạo, Bộ GD-ĐT quy định tổ hợp tuyển sinh ít nhất phải có một môn quan trọng là ngữ văn hoặc toán - một trong hai môn bắt buộc khi các em thi tốt nghiệp THPT.

Trọng số điểm của môn học này cũng phải chiếm tỉ trọng nhất định và quan trọng trong các tổ hợp. Bộ GD-ĐT cho hay trọng số của các môn chung giống nhau giữa các tổ hợp phải chiếm ít nhất 50%, đây là những môn tiên quyết quy định về phẩm chất, năng lực cần thiết của thí sinh khi ứng tuyển vào ngành đó. Không phải bất kỳ môn nào cũng có thể áp dụng tuyển sinh trong một ngành đào tạo, ví dụ ngành đào tạo kỹ thuật mà sử dụng cả môn văn, sử, địa và toán, lý, hóa để tuyển sinh là không đúng bản chất của việc dựa vào năng lực, phẩm chất cần thiết cho ngành, lĩnh vực đào tạo đó.