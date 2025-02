Tuyển sinh ĐH năm 2025: Xuất hiện tổ hợp xét tuyển mới

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến được tổ chức trong 2 ngày từ 26-27/6. Trong đó, đề thi do Bộ GD&ĐT ra đề và việc in sao đề thi phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian in sao đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi. Khu vực in sao đề thi có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin, phòng cháy, chữa cháy.