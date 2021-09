Nháo nhào tìm sách giáo khoa cho con

Ông PHẠM XUÂN TIẾN, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hà Nội: Cấp mã xác nhận xe vận chuyển Sở GD-ĐT TP Hà Nội đã trao đổi với Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội để thống nhất việc phát hành, vận chuyển SGK lớp 2, lớp 6 đến tay HS trước ngày khai giảng năm học mới. Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản thống nhất chủ trương về việc cấp mã xác nhận phương tiện phục vụ chuyển phát dụng cụ học tập tại các trường học. Các đơn vị liên quan tạo điều kiện để phương tiện chở SGK được lưu thông thuận lợi qua các chốt kiểm soát, bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Sách được NXB Giáo dục Viêt Nam vận chuyển đến các trường, sau đó nhà trường đóng bộ và chuyển tới tay HS theo đăng ký của phụ huynh. PGS-TS NGUYỄN VĂN TÙNG, Phó Tổng Biên tập NXB Giáo dục Việt Nam: Đã cung ứng sách cho các địa phương Đến nay, NXB Giáo dục Việt Nam đã cung ứng hơn 95% SGK trong kế hoạch đối với SGK theo chương trình phổ thông năm 2000. Đối với chương trình phổ thông mới, chúng tôi đã cung ứng về các địa phương trên 40 triệu bản sách lớp 1, lớp 2 và lớp 6, tương ứng 90% bản sách theo kế hoạch. Do dịch bệnh phức tạp, nhiều nơi đang thực hiện giãn cách nên việc phát hành SGK đến tay HS ở nhiều nơi còn gặp khó khăn. Chúng tôi thường xuyên trao đổi với những đối tác phát hành ở các địa phương, gồm hệ thống những công ty phát hành trên cả nước, làm sao để triển khai kế hoạch đưa sách nhanh nhất. Đến nay, các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã có những văn bản tạo điều kiện, mở đường cho việc đưa sách đến với HS, GV. Chúng tôi mong cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ để GV, HS nhanh chóng có sách để kịp năm học mới. Chúng tôi có một số trang thương mại điện tử của NXB Giáo dục Việt Nam như Nhà sách số, edubook.vn, ebdbook.vn..., phụ huynh có thể mua sách bản giấy trên các trang này. Bà TRẦN THÚY AN, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (quận 1, TP HCM): Lực lượng quân đội, công an hỗ trợ chuyển sách giáo khoa Riêng với bộ sách lớp 6, trước khi quy định giãn cách, nhà trường đã tổ chức mua đầy đủ cho HS, đóng từng gói và lấy thông tin địa chỉ của từng phụ huynh HS. Hiện nay, lực lượng công an, quân đội đang phối hợp tổ chức giao SGK đến tận tay phụ huynh và hầu hết HS đã nhận được sách, chỉ còn một số gia đình ở xa như các huyện Bình Chánh, Hóc Môn là chưa nhận được. Riêng phụ huynh các khối khác, có gia đình đã chủ động mua trong hè hoặc đặt ở nhà sách và cũng đã được giao. Đ.Trinh - Y.Anh ghi