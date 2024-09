Năm học mới kỳ vọng mới, đột phá mạnh mẽ

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM: Thuận lợi khi đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai Năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ xây dựng dự thảo tiêu chí đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Sau khi hoàn thành sẽ triển khai thí điểm ở một số trường từ năm học 2025-2026. Hiện các phòng chuyên môn đang rà soát các nội dung xây dựng dự thảo tiêu chí. TP.HCM có nhiều thuận lợi khi thí điểm triển khai việc này nhờ hiệu quả từ chương trình tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh tích hợp… Nhờ đó, HS sử dụng tiếng Anh như một phương tiện giao tiếp hằng ngày, có đủ năng lực theo học các trường ĐH quốc tế tại TP.HCM hoặc du học. Việc thí điểm tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai sẽ sử dụng một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước kết hợp với các mô hình xã hội hóa. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực của GV, trang bị cơ sở vật chất dạy học hiện đại. Ông TRẦN THANH BÌNH, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ: Dồn sức triển khai chương trình mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai từ lớp 1 đến lớp 12 ngoài những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn. Cụ thể, việc in ấn, phát hành tài liệu giáo dục địa phương chưa thực hiện được; tiêu chuẩn về diện tích phòng học, phòng chức năng, quy mô HS/lớp, quy mô lớp/trường một số địa phương chưa đạt quy định… Đặc biệt, cán bộ quản lý, GV các cấp học ở vài đơn vị vẫn có tình trạng thiếu, thừa cục bộ. Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tiếp tục kiến nghị với Bộ GD&ĐT sớm ban hành công văn hướng dẫn tổ chức đấu thầu in ấn, phát hành tài liệu giáo dục địa phương. Để khắc phục tình trạng thiếu GV, Sở GD&ĐT tiếp tục tuyển dụng, thực hiện tốt chính sách tiền lương và các khoản hỗ trợ, khuyến khích GV khác. Đây là năm đầu tiên các kỳ thi thực hiện theo chương trình mới, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo trường học tổ chức dạy học bám sát yêu cầu; chú trọng kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của HS; ban hành đề thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông. Thầy NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, GV Trường THPT Thượng Cát, Hà Nội: Thầy và trò cùng chủ động thay đổi Từ năm học mới này, kỳ thi tốt nghiệp THPT ngoài hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn còn có thêm hai môn tự chọn. Điều này giúp HS phát huy năng lực, định hướng nghề nghiệp và cũng là bài toán khi HS phải chọn môn nào vừa thi tốt nghiệp vừa có lợi thế xét tuyển ĐH. Cấu trúc đề thi mới giúp giảm tỉ lệ “ăn may”, đánh giá sát năng lực của HS theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề, tình huống, là cơ hội cho các em rèn luyện. Để thích ứng với chương trình mới, GV cần không ngừng học hỏi, tìm tòi phương pháp giảng dạy hiệu quả nhằm có các tiết học sinh động, giúp HS yêu thích việc học hơn. Còn HS, thay vì nghe giảng thụ động, các em hãy chủ động học tập và tự tìm tòi, khám phá. ThS THIỀU QUANG THỊNH, GV Trường THPT Long Thới, TP.HCM: Luồng gió mới từ chương trình mới Năm học 2024-2025 là năm hoàn thành triển khai chương trình mới và thay đổi sách giáo khoa mới. Đây là năm đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo phương án mới, tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt, những chuyển biến tích cực, như một luồng gió mới từ tất cả điều này… Những thay đổi liên tục trong hai năm qua (lớp 10 và lớp 11) và năm nay ở lớp 12 cuối cấp THPT đã buộc GV phải chủ động tiếp cận vấn đề, thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp sư phạm cũng như thích ứng linh hoạt với tình hình mới. Triển khai chương trình mới đã tạo được sự đồng thuận xã hội, ngày càng củng cố niềm tin giữa nhà trường - GV với phụ huynh - HS. Đặc biệt, sự thay đổi này đã tạo ra một không gian giáo dục toàn diện, đa dạng và chuyên sâu, hướng đến trọng tâm lợi ích của người học là trên hết. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành triển khai chương trình tại các cấp, Bộ GD&ĐT cần có đánh giá về những thuận lợi, tích cực và cả những khó khăn, vướng mắc. Năm học mới bắt đầu, tôi mong muốn môi trường giáo dục thật sự an toàn, nhiều nụ cười trong các giờ học và sự hạnh phúc khi ra khỏi cổng trường.