Năm 2020, có "mưa điểm 10" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia?

Thứ Hai, ngày 22/06/2020 16:00 PM (GMT+7)

Thí sinh băn khoăn liệu năm 2020 có xảy ra tình trạng "mưa điểm 10", khiến các trường tốp trên, khó khăn trong việc tuyển sinh?

Trước những băn khoăn của thí sinh về việc đề dễ sẽ xảy ra tình trạng "mưa điểm 10", khiến các trường tốp trên khó khăn trong việc tuyển sinh, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT khẳng định, trong bất cứ kỳ thi nào, để đáp ứng mục tiêu, kỳ thi phải có tính phân hóa. Năm nay, đề thi có nhiều mức độ, bám sát chương trình cơ bản nhưng vẫn có những câu phân hóa.

Để đạt được điểm 9-10, phải là những học sinh học tốt. Vì thế, các trường có khả năng cạnh tranh cao vẫn có thể bảo đảm yêu cầu sàng lọc để tuyển sinh.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cũng cho hay đề thi tham khảo bộ đã công bố đang làm cơ sở cho giáo viên và học sinh ôn tập, cũng là định hướng để bộ ra đề thi chính thức. Đề thi chính thức sẽ đáp ứng mục tiêu của kỳ thi và hỗ trợ tốt nhất cho công tác tuyển sinh, bảo đảm phân hóa học sinh xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá và yếu kém.

Năm nay hầu hết các trường ĐH&CĐ vẫn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh cùng với các tiêu chí khác. Vì thế, Bộ GD&ĐT khuyên thí sinh cần tham khảo đề án tuyển sinh của từng trường để lựa chọn ngành học, nghề nghiệp tương lai phù hợp.

Bộ GD&ĐT cũng công bố các trường hợp thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo đó, trường hợp thí sinh được miễn gồm: Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 8/8/2020 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT như sau: Tiếng Anh, TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm (do Educational Testing Service - ETS - cấp); IELTS 4.0 điểm (British Council, International Development Program cấp);

Tiếng Nga TORFL cấp độ 1 do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Tiếng cấp; tiếng Pháp, TCF (300-400 điểm), DELF B1 do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế cấp;

Trung Quốc, HSK cấp độ 3 do Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc, Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia và Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc) cấp, TOCFL cấp độ 3 do Ủy ban Công tác thúc đẩy Kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia cấp; Tiếng Đức, Goethe-Zertifikat B1, Deutsches Sprachdiplom B1, Zertifikat B1 do Ủy ban Giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài cấp; tiếng Nhật, LPT cấp độ N3 do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản cấp.

Được biết, năm 2020, tổng chỉ tiêu xét tuyển đại học sẽ tăng thêm khoảng 10% so với năm 2019, khoảng trên 500.000 chỉ tiêu.

