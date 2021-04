Màn phiên âm tiếng Anh sang tiếng Việt "độc đáo", dân mạng ngơ ngác hỏi "Bảnh tẽn dẫu" là gì?

Thứ Năm, ngày 22/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Cách phiên âm từ tiếng Anh sang tiếng Việt kiểu "độc đáo không giống ai" được ghi lại trong một trang sách những ngày gần đây đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Tiếng Anh ngày càng trở nên thông dụng hơn, đặc biệt đây còn là một trong những ngoại ngữ bắt buộc học tại bậc giáo dục phổ thông. Trong 4 kỹ năng là "nghe, nói, đọc, viết" thì kỹ năng "nói" được xem là một trong những "chìa khóa chính" để một người học có khả năng giao tiếp tiếng Anh, ít nhất là cơ bản.

Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được điều này, trường hợp "dở khóc dở cười" dưới đây là một ví dụ điển hình.

Màn phiên âm tiếng Anh sang tiếng Việt "độc lạ không giống ai" khiến dân ngán ngẩm. Ảnh: Vũ Hữu Duy

Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao trước phiên bản phát âm từ tiếng Anh sang tiếng Việt được ghi lại trong một trang sách. Theo đó, những từ ngữ dưới đây không hẳn là khó nhưng cách phiên âm "trời ơi đất hỡi" cũng đủ khiến dân tình ngán ngẩm.

Từ những từ vựng cơ bản mà bất kỳ một cô cậu học trò này cũng được học qua từ thời tiểu học như the girl (cô gái), the boy (con trai), the teacher (thầy giáo) cũng đều bị phiên âm sai.

Cụ thể, từ "the girl" trang sách này dịch là "đờ - gượt", "the boy" là "đờ - bồi", hay với "the teacher" thì lại là "đờ - sít - tờ".

Đáng chú ý nhất, từ cuối cùng của trang sách, dân mạng cũng không dịch được đó là từ nào: "Bảnh tẽn dầu"???

Ngay sau khi đăng tải, màn phiên âm "độc lạ không giống ai" này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa số đều nhận xét rằng, có lẽ người viết do không học tốt tiếng Anh nên cuối cùng nội dung cũng chẳng đâu vào đâu.

