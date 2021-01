Giáo viên “biến hóa” đề bài môn Toán thành “bài Toán tình yêu”, teen lắc đầu vì quá khó!

Chủ Nhật, ngày 24/01/2021 17:00 PM (GMT+7)

Đề bài Toán đặc biệt này khiến các bạn học sinh tuy thích thú nhưng vẫn phải lắc đầu vì quá khó!

Môn Toán được xem là môn học tư duy, thể hiện trí thông minh của các bạn học sinh. Để giải được những bài Toán khó nhằn, các bạn học sinh phải biết cách vận dụng từ công thức, lý thuyết tới sự thông minh của mình. Thậm chí với hình thức kiểm tra lẫn thi trắc nghiệm như hiện nay, các bạn học sinh còn phải tìm ra cách giải nhanh gọn mà có thể tiết kiệm được thời gian.

Để các bạn học sinh không cảm thấy bị "stress" với môn học này, nhiều thầy cô giáo đã áp dụng nhiều phương pháp hay ho khi ra đề bài cũng như trong giảng dạy. Mới đây, bạn Hương Trà đã chia sẻ về một đề bài toán siêu độc đáo dành cho các bạn học sinh lớp 12 liên quan đến hàm số.

(Ảnh: Hương Trà)

Bài Toán được đánh giá là khá đơn giản, tuy nhiên ẩn ý từ ký tự trái tim, you, me lại khiến các bạn học sinh phải "lắc đầu" bởi sau nhiều năm đây vẫn là bài Toán "bỏ ngỏ". Ngay sau khi bài Toán này được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều bạn trẻ đã để lại bình luận, thậm chí tranh luận với nhau để tim ra cách giải. Trong đó có cách giải được nhiều dân mạng đồng tình và thả tim "rần rần", cụ thể như sau: "Giới hạn từ you -> me dù ẩn số trái tim như thế nào thì đều bằng 0. Còn với phương trình vế trái thì có thể tự hiểu rằng, khoảng cách trái tim từ you -> me là vô hạn. Cho dù các ẩn số trái tim xảy ra nhiều và thứ tình cảm mà bạn dành cho crush là vô hạn nhưng cái kết là bằng 0".

Thêm một "bài Toán tình yêu" không có lời giải. (Ảnh: Bui Ng Tan Thanh)

Bài Toán này quá khó, để mình tag cô giáo dạy Toán vào để nhờ giải nhé! - Mình nghĩ bài Toán này không có đáp án cuối cùng đâu. - Cô giáo đỉnh quá. Cho đề này thì học sinh chắc là nhận "trứng ngỗng" hết rồi.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-hoc-duong/giao-vien-bien-hoa-de-bai-mon-toan-thanh-bai-toan-t...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-hoc-duong/giao-vien-bien-hoa-de-bai-mon-toan-thanh-bai-toan-tinh-yeu-teen-lac-dau-vi-qua-kho-1782450.tpo