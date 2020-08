Khi nào Hà Nội, TP.HCM hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020?

Thứ Năm, ngày 13/08/2020 08:30 AM (GMT+7)

Sở GD&ĐT Hà Nội đã điều động hơn 500 giáo viên giỏi của các trường THPT trên địa bàn thành phố thực hiện công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Để chuẩn bị cho công tác chấm thi, ngày 11/8, ban làm phách của Hà Nội đã bắt đầu thực hiện làm phách đối với tất cả các bài thi.

Khu vực chấm thi của thành phố Hà Nội đã được kiểm tra và bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24h/ngày.

Tham gia giám sát quy trình chấm thi, tại khu vực chấm thi bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của Hà Nội còn có 5 cán bộ thanh tra Bộ GD&ĐT làm nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ hoàn thành việc chấm thi chậm nhất vào ngày 26/8.

Ngày 11/8, toàn bộ bài thi của gần 79.000 thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã được 143 điểm thi bàn giao về điểm tập trung an toàn, bảo mật, có sự giám sát của lực lượng công an.

Trong đó, tại TP.HCM sau khi kết thúc kỳ thi, ngày 11/8, Sở GD&ĐT bắt đầu làm phách hai vòng, sau đó chấm thi. Dự kiến ngày 19/8 sẽ chấm xong bài thi, thực hiện kiểm dò, gửi dữ liệu cho Bộ GD-DT. Dự kiến, ngày 27/8 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020, việc chấm thi trắc nghiệm năm nay được giao cho Sở GD&ĐT chủ trì, tổ chức. Cán bộ thực hiện chấm trắc nghiệm sẽ gồm cán bộ của Sở GD&ĐT cùng giáo viên trường phổ thông dùng phần mềm của Bộ GD&ĐT để chấm. Việc chấm bài thi tự luận được thực hiện theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ GD&ĐT.

