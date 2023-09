Hôm nay, hơn 20 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới

Hôm nay, hơn 20 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2023-2024. Đây là năm thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa đến lớp 4, 8 và 11.

Thầy trò cả nước sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo nghi thức truyền thống, các trường sẽ đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục tại lễ khai giảng năm học mới.

Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội các trường tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, với học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp.

Học sinh dự khai giảng năm học mới.

Riêng với cấp mầm non tổ chức khai giảng theo hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo với nội dung phù hợp. Thời lượng tổ chức lễ khai giảng tối đa là 60 phút, thời gian bắt đầu đón trẻ và tổ chức lễ khai giảng do phòng giáo dục và đào tạo thống nhất, chỉ đạo cơ sở giáo dục mầm non thực hiện.Sau khi kết thúc lễ khai giảng, căn cứ tình hình thực tiễn, các trường học chủ động tổ chức sinh hoạt đầu năm học với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, bảo đảm phòng, chống dịch bệnh.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng quy định thời gian và nội dung chính của lễ khai giảng của các nhà trường:

Từ 7h đến 7h30: Tập trung học sinh và đón học sinh đầu cấp

Từ 7h30 đến 8h30: Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân ngày khai trường; hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới; đánh trống khai trường; tổ chức các hoạt động tập thể.

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt đầu năm học. Thời gian từ 8h45 đến 9h30 ngày 5/9.

Tại TP.HCM, lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 thực hiện với tinh thần ngắn gọn, khoảng 45 phút). Từng cấp học sẽ có chương trình và đặc thù riêng.

Đối với giáo dục mầm non, triển khai tổ chức ngày hội "Bé vui đến trường". Trong đó, tập trung các hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, phù hợp từng đơn vị; tận dụng không gian để bố trí các hoạt động như: trò chơi vận động, hoạt động phát triển thẩm mỹ, trò chơi dân gian, xem xiếc, múa rối… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho trẻ.

Đối với giáo dục phổ thông (tiểu học, THCS, THPT), Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu 100% học sinh tham dự lễ khai giảng. Trường không đủ điều kiện thì phải đảm bảo 100% học sinh đầu cấp, cuối cấp tham dự phần lễ, nhưng phải đảm bảo 100% học sinh được tham dự phần hội chào đón năm học mới.

