Hà Nội: Các trường tổ chức khai giảng kéo dài không quá 60 phút

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo; hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên về việc tổ chức lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học.

Lễ khai giảng năm học 2023-2024 được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố vào sáng 5-9-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các nhà trường tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, với học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp.

Riêng với cấp mầm non tổ chức khai giảng theo hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo với nội dung phù hợp. Thời lượng tổ chức lễ khai giảng tối đa là 60 phút, thời gian bắt đầu đón trẻ và tổ chức lễ khai giảng do phòng giáo dục và đào tạo thống nhất, chỉ đạo cơ sở giáo dục mầm non thực hiện.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở yêu cầu các đơn vị, nhà trường rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ về số lượng và đạt chuẩn về trình độ, đặc biệt là giáo viên dạy chương trình mới; rà soát cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi...

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, căn cứ tình hình thực tiễn, các trường học chủ động tổ chức sinh hoạt đầu năm học với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, bảo đảm phòng, chống dịch bệnh.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng quy định thời gian và nội dung chính của lễ khai giảng của các nhà trường:

Từ 7h đến 7h30: Tập trung học sinh và đón học sinh đầu cấp

Từ 7h30 đến 8h30: Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân ngày khai trường; hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới; đánh trống khai trường; tổ chức các hoạt động tập thể.

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt đầu năm học. Thời gian từ 8h45 đến 9h30 ngày 5/9.

Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, điều kiện của đơn vị và đặc thù riêng của từng cấp học, ngành học; các trường, cơ sở giáo dục chủ động tổ chức các hoạt động sinh hoạt thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

