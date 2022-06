Hoàn tất thi Toán vào lớp 10: Sĩ tử reo mừng, đề thi dễ thở

Sau 120 phút làm bài, các thí sinh đã hoàn tất buổi thi Toán trong cuộc đua camgo vào lớp 10 năm nay. Ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh đánh giá đề dễ, và tự tin đạt điểm cao. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

Thí sinh vui mừng rời điểm thi

Thí sinh vui mừng rời điểm thi THCS Thăng Long sau khi kết thúc bài thi môn Toán.

Thanh niên tình nguyện chúc mừng sĩ tử

Lực lượng thanh niên tình nguyện tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng chúc mừng sĩ tử hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy cam go.

Ra khỏi phòng ở điểm thi trường THPT Yên Hoà, nhiều thí sinh đáng giá đề Toán vừa sức, không quá khó để đạt 9 điểm.

Trong khi đó, em Đỗ Hoàng Diệu Châu, học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết em chỉ không chắc chắn câu 0,5 điểm. Tính 3 môn chưa nhân thì em được khoảng 27 điểm.

Một thí sinh buồn bã vì làm nhầm kết quá

Đề thi toán sáng 19/6

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi

Ảnh: Đỗ Hợp

Cũng giống ngày hôm qua, nhiều phụ huynh không về mà chọn ở lại trường để chờ đón con. Có gia đình mang theo cả chiếu trải để chờ đón thí sinh. (Ảnh chụp tại trường THPT Yên Hoà)

So với hai môn thi trước, thí sinh làm bài môn Toán sẽ mang nhiều vật dụng vào phòng thi hơn, trong đó có các đồ dùng như máy tính, thước kẻ, ê ke, compa…

Cũng tương tự buổi thi đầu tiên, với bài thi môn Toán sáng 19/6, thời gian thi quy định như sau: 7 giờ 15, tập trung thí sinh để gọi vào phòng thi; 7 giờ 55, cán bộ coi thi phát đề môn Toán; 8 giờ, bắt đầu tính giờ thi (thời gian 120 phút); 10 giờ, kết thúc thời gian làm bài, cán bộ coi thi thu bài của thí sinh.

8H: Thí sinh bắt đầu làm bài môn Toán

Việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm thi được quán triệt và thực hiện rất nghiêm tục. Thí sinh được hỗ trợ đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ đo nhiệt độ cho thí sinh tại điểm thi THCS Thăng Long, Ba Đình sáng ngày 19/6.

Nhiều thí sính quên dụng cụ học tập

Trong ngày thi hôm nay, nhiều thí sinh quên thẻ dự thi cũng như đồ dùng học tập so với hôm qua.

Có khá nhiều thí sinh đi thi sớm trước giờ thi cả tiếng nhưng quên đồ dùng. Cá biệt có trường hợp thí sinh quên đồ dùng, nhưng không gọi đực người nhà nên thí sinh đành vào phòng thi khi chưa đủ đồ dùng học tập.

Gần sát giờ thi ghi nhận thêm có thí sinh đi muộn, một số trường hợp quên máy tính, thẻ dự thi khiến phụ huynh phải hớt hải mang đến. Đáng chú ý, có trường hợp thí sinh để quên máy tính, phụ huynh tức tốc đem đến điểm thi cho con nhưng không chuyển vào trong được vì không nhớ số phòng thi, số báo danh.

Tại điểm thi trường THPT Yên Hoà vào 7h35 phút vẫn có thí sinh mới đến vì ở nhà xa. Ảnh Đỗ Hợp

Thí sinh miền núi tự tin đi thi

Sáng nay, nhiều học sinh khu vực miền núi ở Hà Nội cũng đến điểm thi từ rất sớm, nhiều em được cha mẹ đưa đón với lời chúc con tự tin làm bài.

Tại điểm thi trường THPT Ngô Quyền (xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội), thí sinh đã có mặt từ 6h30 phút và chưa ghi nhận có trường hợp nào đặc biệt. Tâm lý của phụ huynh và học sinh miền núi khá thoải mái trong môn thi thứ 3.

Theo ghi nhận của PV, điểm thi THPT Ngô Quyền không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng đã khiến cho nhiều phụ huynh thêm sốt ruột, lo lắng.

Tại điểm thi trường THPT Ngô Quyền (xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Thí sinh mệt vì không ăn sáng

Trao đổi với PV, ông Lê Đức Thuận, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ba Đình thông tin, có 8 điểm thi trên địa bàn với tổng số thí sinh dự thi là hơn 4.000 em.

Sáng nay, tất cả thí sinh đến điểm thi an toàn với sự hỗ trợ của các lực lượng an ninh, trật trự, thanh niên tình nguyện. Tình hình an ninh, an toàn, giao thông tại tất cả các điểm thi đảm bảo, không xảy ra ùn tắc. Xung quanh các điểm thi, Phòng GD&ĐT yêu cầu mở cửa các trường học để phụ huynh chờ con trong lúc làm bài thi, không để hiện tượng ùn tắc giao thông.

Có 2 điểm thi phải dùng đến phòng thi cho thí sinh mắc COVID-19 là THPT Phạm Hồng Thái và THCS Nguyễn Công Trứ. Trong ngày thi hôm qua không có thí sinh nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe trong quá trình thi liên quan đến COVID-19.

“Tuy nhiên, tại điểm thi THCS Nguyễn Trãi có 1 thí sinh bị mệt do chưa ăn sáng. Điểm thi đã hỗ trợ đồ ăn và tạo điều kiện cho học sinh ăn trước giờ vào phòng thi theo đúng thời gian của Hội đồng thi. Ngay trong hôm qua, giám thị đã nhắc nhở thí sinh, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ để tiếp tục bài thi sáng hôm nay”, ông Thuận nói. (PV Nguyễn Hà)

Một thí sinh ngất xỉu, phải bỏ dở bài thi

Tại Điểm thi THCS Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn hôm qua, một thí sinh ngất xỉu trong giờ làm bài thi môn Ngữ văn. Thí sinh này sau đó được lực lượng công an hỗ trợ đưa ra trạm y tế xã để theo dõi sức khoẻ.

Bà Trần Thị Thanh Huế, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn cho biết, theo tin từ gia đình, thí sinh có tiền sử hay bị ngất xỉu khi căng thẳng. Khi em được đưa đến trạm y tế xã theo dõi sức khoẻ, không thể tiếp tục làm bài thi môn Ngữ văn. “Chiều qua thí sinh cũng không dự được bài thi Tiếng Anh và bài thi Toán sáng nay. Phía gia đình cũng không muốn em tiếp tục bị căng thẳng”, bà Huế nói.

Cũng theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn, tất cả các điểm thi khác đều diễn ra nghiêm túc, đúng tiến độ, không xảy ra sự cố nào ảnh hưởng đến việc thi cử của các thí sinh.

“Các điểm thi đều được bố trí phòng y tế với 2 nhân viên túc trực để kịp thời xử lý tình huống liên quan đến sức khỏe của thí sinh. Thời tiết nắng nóng nên chúng tôi khuyến cáo các bậc phụ huynh và thí sinh chủ động phòng tránh nắng nóng, uống đủ nước để bảo đảm sức khỏe cho các em”, lãnh đạo phòng này nói. (PV Nguyễn Hà)

Thành niên tình nguyện chúc sĩ tử thi tốt. Ảnh chụp tại điểm trường THPT Yên Hoà

Phụ huynh lo điểm cao

Có mặt tại điểm trường THPT Yên Hoà sáng 19/6, trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất năm nay, chị Nguyễn Thị Bích Vượng chia sẻ, chị có hơi áp lực một chút vì con đăng ký nguyện vọng 1 vào trường năm nay.

Trong ngày thi đầu tiên, con chị làm bài tốt vì đề thi với cháu là khá dễ, nhất là ở môn Ngoại ngữ, con chỉ mất 15 phút để hoàn thành.

“Hy vọng đề Toán cũng không khó để các con có thể hoàn thành tốt kì thi. Tuy nhiên, đề dễ thì điểm chuẩn các trường top trên sẽ biến động và cao chót vót mất thôi”- chị Vượng bày tỏ.

Chị Hoài Thu và con gái 6h sáng đã đến điểm thi trường THPT Yên Hoà để dự thi môn cuối. Chị Thu chia sẻ, con học lực tốt nhưng bị vấn đề tâm lý khi làm bài nên kết quả không cao như ý muốn. Với môn Tiếng Anh con làm 15 phút xong thì sau lại chữa mất 4 câu từ đáp án đúng thành sai nên con cứ tiếc từ tối qua đến giờ.

“Thực sự ngồi đợi con thi xong, nói chuyện với các phụ huynh khác mới biết nhiều con đỗ chuyên Sư phạm hay chuyên ngữ rồi mà vẫn đến thì ở Yên Hoà vì thích ở gần nhà hoặc có anh chị đã từng học. Đề dễ, nên tôi nghĩ năm nay điểm chuẩn sẽ lại càng cao”- chị Thu chia sẻ.

Mẹ chúc con gái thi tốt

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nào cũng là cuộc đua khốc liệt của thí sinh vì chỉ có khoảng 60% em đỗ suất học Trường THPT công lập.

Năm nay kỳ thi có gần 107.000 thí sinh dự thi và hơn 40.000 em trượt tất cả các nguyện vọng vào trường công lập. Khi đó, các em sẽ học trường ngoài công lập, trung tâm GDTX- GDNN...

Lịch thi lớp 10 năm 2022 ở Hà Nội

Gần 1.000 thí sinh vắng mặt thi ngữ văn

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kết thúc ngày thi thứ nhất công tác an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực thi đều được đảm bảo. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, không có sự cố bất thường nào.

Môn Ngữ văn vắng 981 thí sinh. Toàn thành phố có 186 thí sinh thuộc diện F0, trong đó 145 em đăng ký xét tuyển và 41 em có đơn xin thi tuyển.

Hôm qua (18/6) đề thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội được thí sinh và giáo viên đánh giá cơ bản, khá hay, phù hợp với năm học ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh thời tiết nắng nóng nên cả phụ huynh và thí sinh đều rất vất vả, nhất là buổi làm bài thi Ngoại ngữ (60 phút), nhiều người nán lại cổng trường chờ con phải vạ vật bên vỉa hè, bóng cây tránh nắng.

Tại các điểm thi, Hà Nội yêu cầu các lực lượng an ninh trật tự, công an, điện lực, phòng cháy chữa cháy, y tế… cùng hỗ trợ đảm bảo các điều kiện tổ chức thi.

Thanh niên tình nguyện túc trực ở cổng điểm thi phát nước, che ô, động viên tinh thần thí sinh trước và sau mỗi bài thi. Hôm nay, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán (120 phút), kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập.



