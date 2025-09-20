Hiệu trưởng trần tình về vụ việc cô giáo bị ung thư phải đi biệt phái

Cô giáo TTH (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn, tỉnh Nghệ An)- đang bị ung thư phúc mạc, vừa nhận được quyết định đi biệt phái. Cô H đã đi biệt phái đến một ngôi trường ở xã Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An)- cách trường cũ 35km.

Ngôi trường đóng ở khu vực xã biên giới tỉnh Nghệ An.

Cô H cho biết, cô bị ung thư phúc mạc và đã phải hóa trị hai năm nay. Khi có chủ trương các giáo viên ở Nghệ An phải biệt phái, cô có xin ở lại nhưng không được chấp thuận bởi “bệnh ung thư của cô chưa phải bệnh hiểm nghèo”. Cô H đã đồng ý đi biệt phái ra ngôi trường khác và mong muốn sau này sẽ được quay về trường cũ để giảng dạy.

Ông Lâm Nguyên Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn cho biết: “Trên mạng xã hội nhiều người không hiểu sự việc cho rằng tôi không nhân văn và vô cảm với đồng nghiệp. Nếu tôi ưu tiên cô H không phải đi biệt phái thì các giáo viên khác kiện tôi ngay”.

Theo ông Ngọc, cô H là trường hợp đặc biệt, dù đã có 25 năm công tác tại trường nhưng chưa đi biệt phái lần nào.

“Ba lần trước xét các giáo viên đi biệt phái, cô H. đều được miễn. Hai năm nay, cô H bị bệnh phải điều trị, chúng tôi đã quan tâm tạo điều kiện, bố trí giáo viên dạy thay. Và sức khỏe cô H có tiến triển tốt, năm học vừa qua cô H hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đợt này có thêm 2 cô giáo cũng mắc bệnh ung thư. Chúng tôi cũng động viên cô H đi biệt phái, bởi cô ở lại thì các giáo viên khác tỵ nạnh. Chúng tôi làm phải đúng luật, đúng quy định không là giáo viên khác tị nạnh. Tôi có gợi ý cô H viết đơn trình bày hoàn cảnh với Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An để xin ở lại, nhưng cô H không làm đơn và đã “cảm ơn ban giám hiệu” rồi đi biệt phái ba tuần nay. Hai cô giáo khác bị ung thư và chấp nhận đi từ đầu không có ý kiến gì”.

Theo ông Ngọc, cô H biệt phái ra xã Hữu Kiệm gần bệnh viện hơn, gần quốc lộ 7A, gần nhà ở huyện Anh Sơn (cũ) hơn, nhưng thu nhập lại giảm sút nhiều, giảm khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Bởi Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn là trường đóng ở vùng biên giới nên được tăng phụ cấp 50%, còn khi chuyển ra trường khác cắt phụ cấp biên giới.

Trong văn bản hướng dẫn biệt phái giáo viên của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An nêu: “Các đơn vị có thể chủ động xác định đối tượng ưu tiên chưa phải thực hiện biệt phái, trong đó có giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế là đối tượng ưu tiên số 1”.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn cho rằng: Cô H. chưa phải mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chưa phải bệnh hiểm nghèo nên vẫn thuộc diện đi biệt phái.

Chiều 19-9, cô H cho biết thêm: “Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã quan tâm, thăm hỏi và tôi đã trình bày nguyện vọng của bản thân. Tôi đề xuất lúc này tôi chưa quay về trường cũ mà tôi xin đi biệt phái một năm thay vì phải đi 2 năm, một năm sau tôi quay về trường cũ”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cũng cho biết, đã hướng dẫn cô H làm đơn và sẽ được xem xét giải quyết theo nguyện vọng của cô giáo.