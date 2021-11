Hải Phòng: Nhiều trường cho học sinh nghỉ khẩn cấp do phát hiện F0

Thứ Hai, ngày 08/11/2021 11:27 AM (GMT+7)

Toàn bộ học sinh các trường trên địa bàn quận Kiến An (Hải Phòng) chuyển qua học online do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ngày 8-11, UBND quận Kiến An cho biết toàn bộ học sinh các cấp học tại quận này dừng đến trường, chuyển sang hình thức học online từ sáng nay cho đến khi có thông báo mới.

Nguyên nhân là do diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại phường Tràng Minh liên quan nhiều địa điểm, nhiều người.

Các trường học trên địa bàn quận Kiến An thông báo học sinh dừng đến trường, chuyển sang học online

Theo báo cáo của UBND quận Kiến An, ngày 7-11, quận ghi nhận thêm 7 ca COVID-19. Ngoài bệnh nhân BHT (sinh năm 1984, phường Nam Sơn) là F1 làm cùng công ty với bệnh nhân YTH (trú xã An Đồng, huyện An Dương), 6 trường hợp còn lại ở phường Tràng Minh đều là người 1 nhà ở tổ dân phố Hạnh Phúc 2.

6 người này là: Bệnh nhân VVD (sinh năm 1999), VVC (sinh năm 1956), PTM (sinh năm 1958, VPT (sinh năm 2004), VVD (sinh năm 2007, VVH (sinh năm 2007). Trong số này, bệnh nhân VVD từ Gia Lai về phải cách ly tại nhà.

Theo điều tra dịch tễ, trước đó, bệnh nhân VVD từ Gia Lai qua Kon Tum chơi khoảng 3 ngày, tới 28-10 trở lại Gia Lai. Ngày 30-10, bệnh nhân đi bay từ Sân bay Pleiku (Gia Lai) về Sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau đó đi taxi về Hải Phòng.

Bệnh nhân thực hiện cách ly tại nhà từ ngày 31-10, xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính COVID-19. Ngày 6-11, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 có kết quả dương tính COVID-19. Sau đó, tới ngày, 7-11, cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận 5 trường hợp người nhà bệnh nhân dương tính COVID-19.

Tính đến tối 7-11, qua rà soát, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn quận Kiến An có 118 trường hợp F1, các trường hợp F2, F3 đang truy vết. Ngoài ra, còn có 16 F1 liên quan tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện An Lão). Trong đêm 7-11, lực lượng chức năng tiếp tục truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm giám sát chặt chẽ việc phong tỏa, các trường hợp cách ly y tế tại nhà.

Cơ quan chức năng nhận định các ca bệnh tại phường Tràng Minh có tính chất phức tạp, thời gian diễn biến từ nhiều ngày, liên quan tới nhiều địa điểm tập trung đông người như chợ Phù Lưu, Trường THCS Bắc Hà, Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện An Lão) nên đã dừng cho học sinh đến trường.

