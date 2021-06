Hà Nội: Thí sinh dự thi vào lớp 10 phải khai báo y tế trước 17h ngày 11/6

Đối với tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022, dự kiến, số lượng tuyển sinh mẫu giáo 5 tuổi khoảng 158.000 trẻ; lớp 1 khoảng 159.000 học sinh (giảm 4.000 học sinh so với năm học trước); lớp 6 khoảng 131.000 học sinh (giảm khoảng 1.300 học sinh). Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành cấp mã học sinh xong trước ngày 28/5/2021; cung cấp số liệu và dữ liệu điều tra học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 cho các phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác giao chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh… Theo đó, toàn thành phố sẽ tổ chức tuyển sinh trực tuyến đối với lớp 1 từ ngày 12/7 đến 14/7; mầm non 5 tuổi từ 15/7 đến 17/7; lớp 6 từ 18/7 đến 20/7. Các trường nhận hồ sơ trực tiếp từ 23/7 đến hết ngày 28/7.