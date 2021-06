Thi vào lớp 10: Hà Nội đã xác định được 14 học sinh là F1

Thứ Tư, ngày 09/06/2021 18:31 PM (GMT+7)

Hà Nội có 35 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đó không có học sinh diện F0; 14 thí sinh diện F1; 5 thí sinh diện F2; 16 thí sinh lưu trú ở địa bàn phong tỏa.

Chiều 9/6, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 diễn ra vào ngày 12 và 13-6. Toàn thành phố có 93.363 thí sinh đăng ký dự thi. Sở đã thành lập 184 điểm thi với 3.988 phòng thi. Trong số này, có gần 10.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; hoàn thành hướng dẫn nghiệp vụ coi thi cho các thành viên tại điểm thi.

Liên quan đến phương án phòng, chống dịch COVID-19, 30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành công tác diễn tập phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị vật tư y tế và các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; đổi hai điểm thi tại huyện Đông Anh do ảnh hưởng của ca bệnh để bảo đảm an toàn cho thí sinh.

Tính đến 10h ngày 7/6/2021, thành phố Hà Nội có 35 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch. Cụ thể, qua rà soát không có học sinh diện F0; 14 thí sinh diện F1; 5 thí sinh diện F2; 16 thí sinh lưu trú ở địa bàn phong tỏa.

Theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, thí sinh thuộc diện F0, F1 được tuyển thẳng vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập mà thí sinh đã có nguyện vọng đăng ký dự tuyển theo quy định (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3) phù hợp với nơi cư trú của thí sinh.

Các thí sinh diện F2 và thí sinh thuộc diện ở địa bàn khoanh vùng, cách ly, xử lý ổ dịch được xét tuyển vào lớp 10 theo công thức: Điểm xét tuyển = Điểm trung học cơ sở + Điểm trung bình môn toán + Điểm trung bình môn ngữ văn + Điểm trung bình môn ngoại ngữ + Điểm trung bình môn lịch sử + Điểm ưu tiên.

Thí sinh thuộc diện F0 là các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Những giấy tờ và căn cứ để xác định là giấy xét nghiệm; giấy ra viện (đối với trường hợp đã điều trị khỏi); được ra viện trong vòng 14 ngày (đối với người bệnh đã được điều trị khỏi - tính từ ngày ra viện).

Thí sinh thuộc diện F1 là các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Căn cứ xác định là quyết định cách ly tập trung. Đối với người hết cách ly tập trung thì đang trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú 7 ngày (tính từ ngày quyết định hết cách ly).

Thí sinh thuộc diện F2 là trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần ca bệnh. Căn cứ xác định là quyết định cách ly tại nơi lưu trú của cấp có thẩm quyền (UBND xã, phường, thị trấn hoặc ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã, phường, thị trấn); quyết định hết cách ly tại nơi lưu trú (để xác định thời gian cách ly).

Nếu kết quả xét nghiệm của đối tượng F1 dương tính với vi rút SARS-CoV-2 thì đối tượng F2 chuyển thành F1 cần cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố và có quyết định cách ly tập trung. Nếu đối tượng F1 có kết quả xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2 âm tính thì đối tượng F2 được kết thúc cách ly và có quyết định hết cách ly.

Thí sinh thuộc diện khoanh vùng, cách ly, xử lý ổ dịch cần có quyết định của UBND quận, huyện, thị xã về việc phê duyệt phương án khoanh vùng, cách ly, xử lý ổ dịch COVID-19 tại nơi ở và nằm trong danh sách các hộ phong tỏa.

