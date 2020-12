Hà Nội: Lên phương án hợp lý cho học sinh nghỉ học khi thời tiết rét đậm

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Sở GD&ĐT Hà Nội đang tính đến phương án hợp lý cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ giảm xuống thấp trong thời tiết rét đậm.

Trong những đợt rét trước, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định: Nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống, HS tiểu học và mầm non sẽ được nghỉ học; từ 7 độ C trở xuống học sinh THCS được nghỉ học. Nhiệt độ chuẩn được xác định theo bản tin dự báo thời tiết trên Đài truyền hình Việt lúc 6h15. Căn cứ vào thông tin này, phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các trường được phép quyết định cho học sinh nghỉ học.

Học sinh nghỉ học khi nhiệt độ giảm xuống thấp trong thời tiết rét đậm. (Ảnh: Gia đình & Xã hội).

Đồng thời, cần thông tin rõ quy định nghỉ rét tới tất cả học sinh và phụ huynh thông qua: Cổng thông tin điện tử của đơn vị, qua hệ thống tin nhắn, sổ liên lạc điện tử, loa truyền thanh của nhà trường hoặc dán thông báo ở cổng trường. Tuy nhiên, phương án này khiến nhiều nhà trường và phụ huynh gặp lúng túng khi thực hiện.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm (theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT và các phòng GD&ĐT). Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến, nhiều phụ huynh phản ánh thời tiết dự báo sáng sớm là 10 độ, nhưng sau đó tăng lên 11 - 12 độ, khô ráo thì không nhất thiết phải cho học sinh nghỉ học.

Việc học sinh đến trường được mặc đủ ấm, phương tiện đi lại thuận lợi, cơ sở vật chất bảo đảm nên ổn định việc học của các em. Cha mẹ cũng không bị xáo trộn khi con nghỉ học. Thậm chí, khi trẻ nghỉ ở nhà còn xảy ra nhiều tai nạn thương tích khó lường…

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, mùa đông năm nay, Sở sẽ nghiên cứu để điều chỉnh lại bởi nhiệt độ vào lúc 6h15 thấp nhưng thường là sẽ được nâng lên vài độ sau 7 - 8 giờ, các trường sẽ điều chỉnh giờ học muộn hơn.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT có quy định, Giám đốc Sở GD&ĐT được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

