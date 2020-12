Lạnh dưới 10 độ C, học sinh được nghỉ học có hợp lý?

Thứ Ba, ngày 22/12/2020 09:40 AM (GMT+7)

Theo quy định, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10 độ C. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần quy định cụ thể hơn và có thể điều chỉnh giờ học cho phù hợp thay vì đồng loạt cho nghỉ học.

Nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh mầm non, tiểu học tại một số địa phương sẽ được nghỉ học. Ảnh minh họa: Q.Anh

Học sinh được nghỉ học vì nhiệt độ xuống thấp

Những ngày vừa qua, miền Bắc chịu đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm ở nhiều nơi. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhiều tỉnh, thành đã có chỉ đạo các trường học tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh. Cụ thể, Sở GD&ĐT Hòa Bình đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị trường học cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt. Theo đó, các đơn vị, trường học căn cứ vào dự báo thời tiết và thực tế tại địa phương, cho học sinh nghỉ học theo đúng quy định: Mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt dưới 10 độ C. Học sinh THCS nghỉ học khi thời tiết dưới 7 độ C.

Cũng theo quy định của Sở GD&ĐT Hòa Bình, trong những ngày rét đậm, rét hại, căn cứ điều kiện thời tiết tại mỗi vùng, các trường chủ động điều chỉnh thời gian học buổi sáng muộn hơn so với thời gian quy định để tránh thời tiết giá rét vào thời điểm sáng sớm. Trong những ngày rét đậm, rét hại, các trường không được yêu cầu học sinh mặc đồng phục. Các trường cho phép học sinh nghỉ học từ 3 ngày trở lên phải báo cáo Phòng GD&ĐT bằng văn bản kèm theo kế hoạch dạy bù để đảm bảo kế hoạch thời gian năm học. Không được dạy dồn tiết hoặc rút ngắn chương trình.

Ở một số địa phương miền núi cao, nhiệt độ tại một số nơi xuống dưới 7 độ C nên các trường học đã cho học sinh nghỉ học tránh rét. Cụ thể, tại Lạng Sơn, vào sáng 17/12, một số huyện của tỉnh Lạng Sơn đã cho học sinh nghỉ học (chủ yếu là trường mầm non và tiểu học). Cụ thể, huyện Bắc Sơn có 18 trường, Lộc Bình có 17 trường, Văn Lãng có 16 trường, Đình Lập có 2 trường và Tràng Định có 1 trường. Trước đó, từ 16/12, tại hai huyện Văn Quan và Đình Lập có 9 trường cho học sinh nghỉ học. Còn tại Lào Cai, do nhiệt độ khu vực giảm sâu, từ sáng 18/12, một số trường học tại Sa Pa, Bắc Hà (Lào Cai) cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Còn tại Hà Nội, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị, trường học, đặc biệt là các trường học vùng nông thôn, miền núi và các lớp điểm lẻ, địa bàn khó khăn cần chú ý thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, để phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, các trường đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng học chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Căn cứ vào thời tiết lúc 6h15 sáng có thể chưa phù hợp?

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh đi học trong những ngày rét đậm, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: "Các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; phối hợp cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét. Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm (theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT và các Phòng GD&ĐT). Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học".

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có quy định nếu thời tiết dưới 10 độ C học sinh mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học; nhiệt độ dưới 7 độ C học sinh THCS sẽ được nghỉ. Phụ huynh căn cứ vào bản tin thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam lúc 6h15 phút để có thể biết được con có được nghỉ hay không. Trường hợp phụ huynh vẫn đưa con đến trường, nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, chăm sóc học sinh. Tuy nhiên, theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, mùa đông năm nay, Sở sẽ nghiên cứu để điều chỉnh lại bởi nhiệt độ vào lúc 6h15 thấp nhưng thường là sẽ được nâng lên vài độ sau 7 - 8 giờ, các trường sẽ điều chỉnh giờ học muộn hơn…

Trên thực tế, trong các đợt nghỉ vì rét tại Hà Nội trước đây (ví dụ như các năm 2013, 2016, 2018) mặc dù theo quy định được nghỉ, song nhiều trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội khá "lúng túng" bởi thời điểm này khó có thể thông báo cho phụ huynh học sinh mà chỉ viết thông báo ở cổng trường. Nhiều phụ huynh đưa con đến trường lại phải vội vã trở về, cũng có nhiều phụ huynh do không bố trí được người trông con nên vẫn đành đưa con đến trường học như bình thường…

Theo ghi nhận, nhiều trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội cũng như phụ huynh cho rằng, phương án nếu trời rét dưới 10 độ mà không có mưa, điều chỉnh giờ học muộn hơn là hợp lý chứ không nên cho đồng loạt nghỉ. "Nhiệt độ dưới 10 độ ở thành phố nếu không có mưa thì cũng không rét lắm, ngày này bố mẹ vẫn phải đi làm nên cho con nghỉ cũng khó. Vì thế, nếu như nhiệt độ ở mức khoảng 10 độ và không mưa thì cũng không nên cho học sinh nghỉ học. Thay vào đó, học sinh có thể cắt giờ học môn phụ để học sinh vào muộn hơn và ra về cũng sớm hơn bình thường để đảm bảo an toàn", chị Thu Hương có con học lớp 4 tại quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT có quy định, Giám đốc Sở GD&ĐT được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/giao-duc/lanh-duoi-10-do-c-hoc-sinh-duoc-nghi-hoc-co-hop-ly-2020122114391...Nguồn: https://giadinh.net.vn/giao-duc/lanh-duoi-10-do-c-hoc-sinh-duoc-nghi-hoc-co-hop-ly-20201221143911072.htm