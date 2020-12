Khi nào học sinh Hà Nội được nghỉ học vì trời rét đậm, rét hại?

Thứ Tư, ngày 16/12/2020 11:00 AM (GMT+7)

Theo quy định, học sinh mầm non, tiểu học ở Hà Nội nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10°c trở xuống. Học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7°c trở xuống.

Sáng nay (16/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong ngày hôm nay (16/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Các nhà trường chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống quá thấp.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong chiều và đêm hôm nay (16/12), ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ rải rác. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vịnh Bắc Bộ chiều nay có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau từ chiều nay gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Khu vực Hà Nội chiều và đêm nay (16/12) có mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-12 độ. Theo dự báo bản tin lúc 6h sáng nay của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, nhiệt độ Hà Nội giảm còn 11,9 độ.

Theo quy định của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, các trường cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Học sinh THCS nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 7 độ C.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị phụ huynh học sinh cần theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội được phát tại Bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam (chương trình “Chào buổi sáng”) hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (chương trình “Hà Nội buổi sáng” vào 6h sáng hàng ngày).

