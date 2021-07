Hà Nội huy động hơn 500 cán bộ, giáo viên thanh tra khâu coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Việc huy động 530 thanh tra nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi điểm thi có quy mô dưới 20 phòng thi thì có 2 thanh tra.

Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/72021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã huy động 530 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra khâu coi thi.

Công tác thanh tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch của các thành viên tại điểm thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc huy động 530 thanh tra nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi điểm thi có quy mô dưới 20 phòng thi thì có 2 thanh tra; điểm thi có quy mô dưới 30 phòng thi thì có 3 thanh tra; điểm thi có quy mô dưới 40 phòng thi thì có 4 thanh tra...

Ngoài các nội dung về chuyên môn như nhiều năm trước, công tác thanh tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đặc biệt lưu ý đến việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID- 9 của các thành viên tại các điểm thi. Để bảo đảm an toàn cho thí sinh dự thi, lực lượng thanh tra sẽ thanh tra việc bố trí khu vực thi, phòng thi, chỗ ngồi của thí sinh nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước và các phương án xử lý các tình huống bất thường tại điểm thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng điều động hơn 7.700 cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học làm nhiệm vụ thanh tra khâu coi thi tại tất cả hội đồng thi trên cả nước.

Theo phân công của Bộ, ngày 1/7, đoàn thanh tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động gồm 680 cán bộ, giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã đến nhận nhiệm vụ tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Năm nay, trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ GD-ĐT đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thành 2 đợt.

Theo đó, các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2; không ở vùng phong tỏa hoặc cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 sẽ tham dự kỳ thi đợt 1 ngày 7 – 8/7.

Đợt thi thứ 2 dành cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi đợt 1 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời gian cụ thể sẽ được Bộ GD-ĐT công bố sau.

Bên cạnh đó, năm nay, các thí sinh được đăng ký xét tuyển nguyện vọng trực tuyến và điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần trong khoảng thời gian từ ngày 7/8 đến 17h ngày 17/8.

Việc điều chỉnh sẽ không gây ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển của các trường. Bộ GD-ĐT chỉ căn cứ và chốt nguyện vọng theo lần đăng ký cuối cùng của thí sinh. Nhờ đó, học sinh sẽ giảm bớt áp lực, thêm cơ hội điều chỉnh quyết định và gia tăng cơ hội trúng tuyển.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của Hà Nội có hơn 101.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 188 điểm thi.

