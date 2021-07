Hàng trăm học sinh là F0 và F1 sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thứ Năm, ngày 01/07/2021 21:14 PM (GMT+7)

Theo thống kê toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 18h ngày 30/6, số lượng thí sinh thuộc trường hợp F0 là 33 học sinh, F1 là 272 học sinh, F2 là 836 học sinh.

Thông tin tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra mục tiêu tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh; diễn ra nghiêm túc, an toàn, chất lượng, trung thực và đúng quy chế.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: "Bộ xác định sức khỏe của thí sinh và cán bộ coi thi là ưu tiên số 1 nên đã xây dựng các phương án phòng, chống dịch và tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế".

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thông tin, Bộ sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 cho tất cả các thí sinh là đối tượng F1, F2; thí sinh là F0 sẽ khỏi bệnh trong thời gian tới; thí sinh ở trong khu vực giãn cách, phong tỏa theo quy định.

"Như vậy thí sinh dự thi đợt 1 của kỳ thi diễn ra từ ngày 7/7 là đối tượng an toàn dịch tễ, không nằm trong các đối tượng nêu trên. Một số địa phương có điều kiện bảo đảm an toàn tuyệt đối mà thí sinh thuộc diện F2 có nguyện vọng dự thi đợt 1 thì Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh sẽ quyết định đồng ý hay không đồng ý thí sinh diện F2 tham gia dự thi", Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Theo thống kê toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 18h ngày 30/6, số lượng thí sinh thuộc trường hợp F0 là 33 học sinh, F1 là 272 học sinh, F2 là 836 học sinh; cả nước có 17.000 thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng đang trong khu vực phong tỏa. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 16 thí sinh là F0, 61 thí sinh là F1 và 204 thí sinh là F2, thí sinh thuộc diện phong tỏa là 991 học sinh. Thành phố sẽ tổ chức thi đợt 1, tất cả thí sinh tham dự kỳ thi sẽ được xét nghiệm, nếu cho kết quả âm tính thí thí sinh sẽ được tham gia kỳ thi.

