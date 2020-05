Hà Nội: Gần 1.900 trường mầm non, tiểu học mở cửa

Thứ Hai, ngày 11/05/2020 08:34 AM (GMT+7)

Gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) của TP Hà Nội mở cửa đón học sinh trở lại vào hôm nay, 11-5.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội cho biết báo cáo của 30 phòng GD-ĐT cho thấy đến chiều 10-5, công tác chuẩn bị đón học sinh tiểu học và trẻ mầm non trở lại trường đã cơ bản hoàn thành.

Chiều 10-5, các đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT Hà Nội và các đoàn kiểm tra của 30 phòng GD-ĐT tiếp tục rà soát, kiểm tra tại cơ sở để tiếp tục hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện phương án tổ chức dạy học, chăm sóc học sinh chu đáo nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tất cả các thành viên trong nhà trường, đồng thời bảo đảm tiến độ kết thúc năm học vào trước ngày 15-7 theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Việc bỏ quy định giãn cách trong lớp học theo quy định của Bộ GD-ĐT đã giảm đi nhiều khó khăn cho giáo viên, song cũng buộc các trường phải tăng cường trách nhiệm, chủ động ứng phó trong mọi tình huống. Đây được coi là thách thức không nhỏ đối với các trường mầm non và tiểu học. Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Hà Đông, cho biết quy mô giáo dục của quận có 70 trường mầm non, 240 cơ sở giáo dục mầm non tư thục và 28 trường tiểu học.

Giáo viên một trường THCS tại TP Hà Nội chào đón học sinh trở lại trường Ảnh: NGÔ NHUNG

Để tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh, các trường tiểu học duy trì việc tổ chức học 2 buổi/ngày, có ăn bán trú tại trường, còn những gia đình có điều kiện thì có thể đón con về. Ở cấp mầm non, phương án đón trẻ cũng bảo đảm linh hoạt, phụ huynh có thể đăng ký gửi con và đăng ký cho con ăn bán trú tại trường. Theo bà Hằng, 100% trường mầm non đã thông tin đến phụ huynh, khuyến khích trẻ 5 tuổi đến trường để được trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị vào lớp 1, đồng thời động viên phụ huynh có trẻ từ 2 đến 3 tuổi nếu có điều kiện thì chăm sóc tại nhà. Do thời tiết diễn biến phức tạp, trẻ ở lứa tuổi này còn quá nhỏ, lại đã nghỉ khá lâu, nay thay đổi môi trường dễ có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Để chủ động kiểm soát tình hình, trong 2 ngày 9 và 10-5, các trường học trên địa bàn huyện Mê Linh đã tổ chức diễn tập kịch bản đón học sinh, xử lý tình huống bất thường. Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Mê Linh, cho hay huyện có 23 trường mầm non và 29 trường tiểu học. Theo quy định, hiệu trưởng nhà trường được quyền chủ động xây dựng kế hoạch học tập, chăm sóc học sinh, trong đó có việc tổ chức ăn bán trú trên tinh thần thỏa thuận với phụ huynh và phải tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch. Ông Hậu nhấn mạnh phòng GD-ĐT huyện sẽ giám sát chặt chẽ việc triển khai ở các nhà trường.

Trong 3 ngày từ 8 đến 10-5, Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cũng đã chia 4 đoàn kiểm tra việc thực hiện phương án bảo đảm an toàn phòng dịch Covid-19 và tổ chức dạy học theo quy định tại toàn bộ hơn 170 cơ sở mẫu giáo, mầm non, tiểu học công lập và ngoài công lập trên địa bàn quận. Tất cả các trường đều đã hoàn thành tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn trường lớp, lau chùi thiết bị dạy, học; phân luồng đón trả học sinh, bố trí dung dịch sát khuẩn tay, dụng cụ đo thân nhiệt cho học sinh…

Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/ha-noi-gan-1900-truong-mam-non-tieu-hoc-mo-cua-202005102130...Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/ha-noi-gan-1900-truong-mam-non-tieu-hoc-mo-cua-20200510213054671.htm