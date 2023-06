Hà Nội công bố đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Dưới đây là đáp án bài thi môn Toán do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố. Tại kỳ thi năm nay, có một số đề thi bị in mờ ở ý 1, câu 3 do đó, Sở GD&ĐT Hà Nội bổ sung thêm đáp án cho thí sinh hiểu nhầm đề.

Dự kiến, chậm nhất ngày 4/7 Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi.

Riêng môn Toán, Hà Nội có bổ sung thêm đáp án cho những thí sinh gặp sự cố đề in mờ.

Nguồn: https://tienphong.vn/ha-noi-cong-bo-dap-an-mon-toan-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-post1543287.tpoNguồn: https://tienphong.vn/ha-noi-cong-bo-dap-an-mon-toan-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-post1543287.tpo