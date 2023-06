Khi nào Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 năm 2023?

Sáng 11/6, gần 105.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024 làm bài thi môn Toán - môn thi thứ ba, cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi.

Như vậy, học sinh Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023. Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

(Ảnh: Ngọc Tú).

Theo Sở GD&ĐT, thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2023 của Hà Nội, chậm nhất là ngày 4/7.

Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Nếu học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2, NV3. Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

Học sinh không trúng tuyển ở 2 NV đầu được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2,0 điểm.

Khi hạ điểm chuẩn, các trường được phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Để phục vụ kỳ thi, thành phố Hà Nội đã bố trí 201 điểm thi với gần 5.000 phòng thi chính thức, ngoài ra, tại mỗi điểm thi còn có tối thiểu 2 phòng thi dự phòng. Khoảng 20.000 cán bộ, giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Với việc chọn ra gần 60% trong tổng số thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở để vào lớp 10 trường công lập, kỳ thi có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi công tác tổ chức kỳ thi phải được thực hiện nghiêm túc, minh bạch.

Theo đánh giá của đoàn công tác của Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội, đến thời điểm kiểm tra, công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 đang được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố đề nghị Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh các quận, huyện, thị xã tiếp tục bao quát tình hình, chủ động, sẵn sàng phương án ứng phó nếu có tình huống bất thường và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại 201 điểm thi trên toàn thành phố.

