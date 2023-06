Thí sinh thi vào lớp 10 bật khóc vì đề Toán in mờ: Sở GD-ĐT Hà Nội nói gì?

Học sinh Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023. Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một số phụ huynh có con dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay cho biết, đề thi môn Toán có câu bị in mờ nét dẫn đến việc thí sinh hiểu nhầm. Sau khi ra khỏi phòng thi, thí sinh mới phát hiện ra sự việc thì đã muộn.

Thí sinh phản ánh, đề thi môn Toán của Hà Nội có ý 1, câu III bị mất nét dẫn đến việc thí sinh bị hiểu nhầm.

Hiện tại, nhóm phụ huynh có hàng chục người tập hợp ý kiến để có kiến nghị với Sở GD&ĐT Hà Nội.

Hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng, trong toán học dấu gạch mờ đó không thể hiểu là dấu (-). Quy định phép tính âm thì dấu (-) phải lệch hẳn ra khỏi mẫu số. Tuy nhiên, cũng có người nói rằng, với đề in mất nét như trên, một số thí sinh gặp phải vẫn có thể hiểu nhầm và mặc định là -2/(x-3). Nếu như đề mờ vào phần chữ, các em dễ phát hiện hơn ở phần gạch ngang đó.

Cụ thể, tại ý 1, câu 3 của đề thi, phần gạch ngang giữa phân số không rõ, khiến một số thí sinh hiểu nhầm từ “2” thành “-2”.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trong thời gian học sinh làm bài thi môn Toán (từ 8h đến 10h ngày 11-6), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các điểm thi không ghi nhận thông tin về nội dung này. Sau khi kết thúc môn thi Toán của kỳ thi, Sở mới nhận được phản ánh từ một số phụ huynh học sinh.

Hiện tại, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 vẫn còn một nội dung quan trọng là tổ chức các bài thi môn chuyên phục vụ thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên năm học 2023-2024. Hiện, các các thành viên của hội đồng ra đề vẫn đang trong khu vực cách ly. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ làm việc với hội đồng ra đề ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên.

Sau khi xác minh cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh.

Theo đánh giá của đoàn công tác của Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội, đến thời điểm kiểm tra, công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 đang được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố đề nghị Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh các quận, huyện, thị xã tiếp tục bao quát tình hình, chủ động, sẵn sàng phương án ứng phó nếu có tình huống bất thường và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại 201 điểm thi trên toàn thành phố.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024, toàn thành phố có 6 thí sinh vi phạm quy chế thi.

