Giám đốc Sở Giáo dục nói gì sau ngày đầu thi vào lớp 10 ở Hà Nội?

Bảy giờ sáng, thí sinh vào khu vực thi để chờ giám thị gọi tên vào phòng thi nhưng tại điểm thi Trường THCS Khương Đình, Trường Tiểu học – THCS – THPT Khương Hạ, nhiều phụ huynh đưa con đến từ sớm để tránh tắc đường. Ở khu vực này, có thêm điểm thi THPT Khương Đình là 3 điểm thi. Đường nhỏ, có nguy cơ bị ùn tắc. Dự báo tình hình, công an đã bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, tạo lối cho phụ huynh đưa con đến cổng điểm thi thuận lợi. Đáng nói, nhiều phụ huynh vẫn nhầm lẫn việc 8 giờ sáng bắt đầu tính thời gian làm bài với 8 giờ có mặt tại điểm thi nên đưa con đi khá muộn. Thí sinh phải chạy như bay khi chỉ còn ít phút nữa là tới giờ ổn định phòng thi để cán bộ coi thi phát đề thi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thí sinh và các lực lượng trước giờ thi

Đặc biệt, tại điểm thi THCS Khương Đình, một thí sinh đến nhầm điểm thi. May mắn, lực lượng công an có mặt đã dùng xe chở thí sinh đến điểm thi THPT Khương Đình cách đó không xa.

Ghi nhận của PV tại điểm thi THPT Việt Đức cho thấy, các lực lượng phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức thi chặt chẽ, nhịp nhàng, nghiêm túc. Ngay sau khi thí sinh vào phòng, cổng điểm thi được trả lại khung cảnh yên tĩnh, vắng lặng, không làm ảnh hưởng đến việc làm bài thi. Khi môn thi kết thúc, lực lượng thanh niên tình nguyện xếp hàng phát quạt, nước, vỗ tay chúc mừng các em đã hoàn thành bài thi. Các thí sinh gặp vấn đề sức khỏe cũng được hỗ trợ tối đa.

Phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết, tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Công Trứ, có 2 thí sinh đặc biệt, trong đó 1 em gãy chân phải ngồi xe lăn, 1 em gãy tay phải cần người hỗ trợ chép bài mới có thể hoàn thành kì thi. Thầy cô, các lực lượng tại điểm thi đã động viên, hỗ trợ thí sinh vào tận phòng thi.

Trả lời PV, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, nói rằng, kì thi năm nay có số lượng học sinh dự thi rất lớn. Kết thúc ngày thi thứ nhất, kì thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không bị lọt, lộ đề thi. Trước kì thi dự báo thời tiết có mưa nên các điểm thi đều có phương án phòng ngừa úng, ngập. Các điểm thi chuẩn bị gần 2.000 bộ quần áo để nếu có mưa, thí sinh bị ướt có thể thay để làm bài thi đảm bảo sức khoẻ. Sở quán triệt tất cả điểm trưởng, điểm phó, tập huấn quy chế thi kỹ càng; đảm bảo an ninh an toàn; công tác giao đề, bảo vệ đề thi được làm bài bản.

