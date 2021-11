Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói về việc điều chỉnh phương án mở cửa trường học

Chủ Nhật, ngày 07/11/2021 08:22 AM (GMT+7)

Ngày 6/11, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải, toàn thành phố có gần 3.000 trường học với khoảng 2,1 triệu học sinh. Tất cả các em đều chưa được tiêm vắc xin nên nếu mở cửa trường đồng loạt trong bối cảnh như hiện nay sẽ rất rủi ro.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: Hà Nội sẽ từng bước mở cửa trường học.

Sau khi UBND Thành phố Hà Nội có công văn điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Cụ thể, 29 quận, huyện, thị xã còn lại tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học, mầm non nghỉ học tại nhà. Riêng học sinh ở huyện Ba Vì được đi học trực tiếp từ ngày 8/11. Trong đó, tại mỗi xã, thị trấn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Ba Vì lựa chọn 1 trường phổ thông có mức độ dịch ở cấp độ 1 hoặc cấp độ 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm 8/11 không có ca F0 trong cộng đồng được phép cho học sinh trở lại trường.

Lý giải về việc này, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói rằng, sở dĩ Hà Nội quyết định phương án này là vì diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đã thay đổi, số ca mắc trong những ngày gần đây tăng gấp nhiều lần khi xây dựng kế hoạch, nên phải điều chỉnh để bảo vệ an toàn sức khoẻ cho học sinh.

Ông Trần Thế Cương khẳng định, Thành ủy, UBND thành phố đều đã thống nhất cao về sự cần thiết đối với việc cho học sinh trở lại trường học. Hà Nội sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo nhưng cách làm là đi từng bước để bảo đảm an toàn cao nhất cho trẻ em.

Toàn thành phố có gần 3.000 trường học với khoảng 2,1 triệu học sinh; đến nay đều chưa được tiêm vắc xin. Việc đưa tất cả trường học trở lại đồng loạt trong bối cảnh như vậy rất rủi ro. Từ ngày 11/10 đến nay, số ca mắc COVID-19 trung bình trong ngày tăng mạnh, gấp nhiều lần giai đoạn từ ngày 21/9 đến 10/10. Những ngày gần đây, thành phố liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người ở các quận: Hoàng Mai, Đống Đa, các huyện: Quốc Oai, Mê Linh, Gia Lâm, gần đây nhất là ca bệnh tại quận Ba Đình, Hà Đông...

Đặc biệt, từ ngày 28/10 đến nay, số ca nhiễm tăng lên từ hơn 30/ngày lên tới trên dưới 100 ca/ngày. Trong bối cảnh mở ra hiện nay, các nguồn lây xâm nhập từ các phía và nguy cơ dịch đã ngấm sâu trong cộng đồng khiến rủi ro càng lớn hơn. Nhiều tỉnh sau khi mở lại trường học đã phát sinh ổ dịch lây nhiễm cho học sinh dẫn đến buộc phải đóng cửa trở lại đòi hỏi thành phố phải thận trọng hơn, đã mở phải bảo đảm an toàn cho học sinh; kiên quyết không mở khi thấy rõ nguy cơ lây nhiễm trong trường học.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, việc chỉ mở lại trường học tại huyện Ba Vì từ ngày 8/11 do huyện này có độ an toàn cao hơn các quận, huyện, thị xã khác của thành phố. Trong quá trình tổ chức mở lại trường học ở Ba Vì, thành phố sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm từ đó dần dần mở lại trường học ở các quận, huyện, thị xã còn lại. Trong khi mở lại ở huyện Ba Vì, từng quận, huyện, thị xã cũng sẽ rà soát, đánh giá tình hình, lên phương án theo tình hình dịch bệnh cụ thể từng khu vực. Thành phố sẽ xem xét, đánh giá từng phương án cụ thể, nơi nào bảo đảm các tiêu chí, các điều kiện an toàn cho học sinh sẽ cho phép mở lại trường học ngay.

Ông Trần Thế Cương cũng kiến nghị thành phố có ý kiến đề nghị để Bộ Y tế sớm hỗ trợ, cấp vắc xin để tiêm phòng cho học sinh trên địa bàn.

