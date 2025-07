Dự báo điểm chuẩn trường Đại học Y Hà Nội: Nhóm ngành nào có xu hướng giảm?

Theo thông tin từ GS.TS Lê Đình Tùng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2025 ngành Y khoa sẽ tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Y Hà Nội, với mức điểm có thể vượt 28. Dù chưa có thay đổi lớn, xu hướng điểm chuẩn cao ở ngành này được giữ ổn định nhờ số lượng thí sinh đạt điểm cao và mức độ quan tâm lớn. Những năm gần đây, Y khoa luôn là ngành “nóng” nhất tại trường và năm 2025 được dự báo không nằm ngoài quy luật đó.

Ngoài ngành Y khoa, điểm chuẩn các ngành khác như Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học… được dự báo ổn định, không có nhiều biến động so với năm trước. Đáng chú ý, một số ngành ở nhóm dưới như Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm, Khúc xạ nhãn khoa... có thể giảm nhẹ so với năm 2024 do mức độ cạnh tranh không quá cao, mặt bằng chung điểm thi của thí sinh năm nay giảm.

Nhìn chung, điểm chuẩn vào Đại học Y Hà Nội năm 2025 được đánh giá sẽ không có nhiều thay đổi so với năm ngoái. Sự chênh lệch, nếu có, chủ yếu đến từ mức độ phân bố điểm của thí sinh cũng như lượng chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Các thí sinh được khuyến nghị theo dõi sát các mốc thời gian điều chỉnh nguyện vọng để có lựa chọn phù hợp.