Điều quý nhất cha mẹ có thể dành cho con, hóa ra đơn giản thế này

Thứ Tư, ngày 18/09/2019 01:00 AM (GMT+7)

Không phải tiền bạc để lại cho con mới là điều quý nhất, tất cả ông bố bà mẹ đều dành cho con những điều tuyệt vời nhất, những điều trẻ thực sự cần dưới đây.

Khuyến khích con trong học tập

Không phải tất cả mọi trẻ em đều đam mê và hứng thú với sự nghiệp học hành. Tuy nhiên, hãy khuyến khích con bạn luôn cố gắng hết sức và chăm chỉ trong quá trình học tập của mình. Với trình độ chuyên môn và bằng cấp trong tay, trẻ sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn trong cuộc sống. Học tập là điều vô cùng quan trọng.

Chính vì thế, hãy giúp con xác định những môn học, những lĩnh vực mà trẻ có năng khiếu nhất và khuyến khích chúng theo đuổi những lĩnh vực chúng yêu thích. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần giúp bé tìm cách vượt qua những môn học mà bé không mấy hứng thú.

Dành thời gian cho con

Các bậc cha mẹ ai cũng có quyền lựa chọn và quyết định cách sử dụng thời gian của mình, nhưng vấn đề là, chúng ta đang ưu tiên quỹ thời gian ấy vào việc gì? Có một thực tế rằng, cuộc sống càng hiện đại thì sự gắn bó giữa cha mẹ và con cái càng giảm, và hầu như khan hiếm dần thời gian chất lượng dành cho con.

Nếu bạn thử nhẩm tính toàn bộ khoảng thời gian con không ở bên bạn - đi học trên trường, học thêm, học ngoại khóa, chơi với bạn bè, ở với người giúp việc… trong khi bạn bù đầu với công việc - thì khoảng thời gian ít ỏi còn lại thật là quý giá.

Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng mỗi ngày có thể dành được bao nhiêu phút cho con, điều quan trọng là hãy biến những phút giây đó trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ. Hãy toàn tâm toàn ý khi bên con để có thể lắng nghe con, hiểu con đang suy nghĩ gì, dạy con các kỹ năng cần thiết cuộc sống, giúp con tự tin hơn để phát triển hoàn thiện bản thân và đạt được kết quả học tập tốt, và đặc biệt là luôn tạo cho con cảm giác được yêu thương.

Tiến sĩ Harley Rotbart, tác giả của "No Regrets Parenting: Turning Long Days and Short Years Into Cherished Moments With Your Kids", chia sẻ "trong 30 năm kinh nghiệm làm bác sĩ nhi khoa, tôi nhận ra một điều đơn giản nhưng hoàn toàn đúng cho tất cả các bậc làm cha mẹ, đó là con cái cần những khoảng thời gian có ý nghĩa cùng bố mẹ. Khi bạn dành thời gian cho con, bạn sẽ giúp con hiểu thêm về bạn, về phong cách sống cũng như những giá trị của bạn. Đó cũng chính là những lúc con sẽ giúp bạn nhìn nhận về bản thân mình tốt hơn."

Tôn trọng và yêu thương trong tôn trọng trẻ

Yêu trẻ là một loại bản năng, mà tôn trọng trẻ là một loại giáo dưỡng. Không có đứa trẻ nào bởi vì nhận được nhiều yêu thương mà trở nên hư hỏng, mà càng nhận được nhiều tình yêu thương thì càng trở nên ưu tú hơn. Tuy nhiên, cần phải biết phân biệt "yêu thương" và "chân chính yêu thương".

Nếu đó là một loại yêu thương trìu mến, là tình cảm quan tâm, che chở, cổ vũ, thấu hiểu, công nhận và tôn trọng, khích lệ sự sáng tạo và độc lập của con. Chỉ cần là như vậy, thì yêu thương bao nhiêu cũng không quá đáng, cũng không thể nào làm con trẻ hư hỏng, yếu ớt được. Làm được như vậy, nghĩa là:

-Tránh bình luận về trẻ trước đám đông, càng không nên trách mắng, kể xấu trẻ trước mặt người khác

- Cần để trẻ có quyền tự do lựa chọn và tự chủ trong các quyết định của mình

- Hứa với trẻ điều gì thì nhất định phải thực hiện

- Vĩnh viễn không nên dọa nạt trẻ.