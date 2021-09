Điểm chuẩn đại học ‘gây sốc’, nhiều thí sinh điểm cao vẫn ‘trắng tay’

Thứ Sáu, ngày 17/09/2021 09:30 AM (GMT+7)

Nếu như năm 2020, điểm chuẩn đại học khiến nhiều thí sinh ngỡ ngàng khi có ngành lấy điểm chuẩn đến 30 điểm thì năm nay, điểm chuẩn nhiều ngành tiếp tục xác lập kỷ lục mới.

Tính đến thời điểm này điểm chuẩn có ngành ngành cao nhất là 30,5 điểm (mức điểm này dành cho thí sinh khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên. Thí sinh có điểm ưu tiên, điểm chuẩn sẽ giảm dần theo quy định).

Bên cạnh đó, có ngành điểm chuẩn đã tăng đến 9 điểm, còn mức tăng từ 2- 4 điểm cũng không hiếm.

Tuy nhiên, đây là điều không bất ngờ bởi số lượng thí sinh năm nay tăng gần 200.000 so với năm 2020; đề thi tốt nghiệp THPT được cho là ‘dễ thở’ hơn so với những năm trước, đặc biệt với các tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh; các trường đã dành phần lớn chỉ tiêu để xét tuyển bằng các phương thức khác.

Điểm chuẩn đại học cao kỷ lục

Trường ĐH Hồng Đức đã thông báo điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2021. Theo đó, sư phạm Ngữ văn chất lượng cao của trường giữ kỷ lục với 30,5 điểm; tiếp theo là ngành ĐH sư phạm Lịch sử chất lượng cao 29,75 điểm. Còn lại, mức điểm trúng tuyển dao động từ 15 đến 28,5 điểm. Riêng Cao đẳng (CĐ) Giáo dục Mầm non có mức điểm trúng tuyển là 17 điểm.

Mức điểm chuẩn đang tạm thời đứng ở vị trí số 2 là ngành Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân của Học viện Chính trị Công an Nhân dân là 30,34 điểm với nữ (tổ hợp C00). Xếp thứ 2 trong khối các trường công an là điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ An ninh của.

Học viện An ninh Nhân dân với mức 29,99 điểm, áp dụng cho thí sinh nữ ở địa bàn 1 (10 tỉnh miền núi phía Bắc), xét tuyển tổ hợp A01. Ngành Hàn quốc học (tổ hợp C00) của Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục lấy điểm chuẩn 30/30 vào năm nay.

Lí do được lãnh đạo nhà trường từng lý giải, chỉ tiêu vào ngành học này vốn không cao và đã dành một số chỉ tiêu xét tuyển thẳng.

Ở nhóm ngành Luật, dẫn đầu là điểm chuẩn vào ngành Luật Kinh tế (tổ hợp C00) của trường ĐH Luật Hà Nội với 29,25 điểm. Trong khi đó, ở Trường ĐH Luật TP.HCM, điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Luật thương mại quốc tế với 28,5 điểm (tổ hợp D01). Cũng ở trường này, có những ngành mà điểm chuẩn tổ hợp C00 cũng ở mức gần tuyệt đối như Đông phương học (29,8 điểm), Quan hệ công chúng (29,3 điểm).

Điểm chuẩn nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông điểm chuẩn đều không dưới 28 điểm ở những trường top đầu. Điểm trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội thấp nhất là 27,19 điểm và cao nhất là 28,43 (ngành Khoa học máy tính). Ở Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, mức điểm chuẩn cao nhất cũng thuộc về ngành Khoa học máy tính với 28 điểm.

Với các trường đào tạo kinh tế, điểm chuẩn vào Trường ĐH Ngoại thương năm 2021 ở trụ sở Hà Nội và TP.HCM đều ở mức trên 28 điểm. Trong đó, cao nhất là điểm chuẩn ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh (tổ hợp A00, trụ sở TP.HCM) với 28,55 điểm. Tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân, cao nhất là điểm chuẩn ngành Logitics và quản lý chuỗi cung ứng với 28,3 điểm. Điểm chuẩn các ngành Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Quan hệ công chúng, Marketting, Kiểm toán đều từ 28,05 điểm trở lên.

Trường ĐH Thương mại điểm chuẩn các ngành cũng cao hơn năm ngoái, lấy 25,8-27,45. HV Tài chính điểm chuẩn cũng từ 26,1. ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay điểm chuẩn các ngành Sư phạm Toán, Sư phạm tiếng Anh không biến động nhiều ở tầm trên dưới 28 điểm. Tuy nhiên, nếu so với điểm chuẩn của năm ngoái, ngành Giáo dục chính trị có điểm chuẩn tăng đột biến tới tận 9 điểm. Ngành Giáo dục công dân (mã 7140204B) cũng tăng đến 6,75 điểm.

Các ngành về ngôn ngữ năm nay cũng ở mức điểm cao chót vót lấy từ 36-39,35 điểm. Tại trường ĐH Ngoại thương, điểm chuẩn các ngành này giao động từ 36,75 đến 39,35 điểm (ngoại ngữ nhân đôi).

Khối các trường Y – dược điểm cũng khá cao. Những ngành hot cũng trên 26 điểm.

Nhiều thí sinh đăng ký 10 nguyện vọng nhưng vẫn ‘trắng tay’

Tối qua, 15/9, sau khi có một loạt trường công bố điểm chuẩn, nhiều thí sinh có điểm thi từ 25-27 điểm được phen choáng váng vì điểm chuẩn nhiều ngành, trường cao kỉ lục .

Thậm chí, có thí sinh 27,2 điểm nhưng trượt cả 9 nguyện vọng vì nhất định chỉ thích học Kinh tế nên đăng ký những ngành top của trường ĐH kinh tế quốc dân.

Em Đình Nguyệt Hà cho biết, hôm qua lúc đợi các trường công bố điểm chuẩn, cả nhà em và em như muốn nổ tung khi điểm chuẩn “nhảy múa” và cao hơn rất nhiều so với điểm chuẩn năm trước và dự đoán của các trường trước đó.

Em Hà cho biết, em đăng ký 17 nguyện vọng và thời điểm ngày 5/9, em phải thay đổi hết số nguyện vọng vì điểm thi năm nay không được như ý.

“Rất may, em đã vừa đủ điểm trúng tuyển vào trường HV Ngân hàng dù ngành em chọn đã tăng 2,8 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái”- Hà chia sẻ. Cũng theo Hà, bạn bè của em đã đăng ký cả chục nguyện vọng nhưng đều không đỗ vì điểm chuẩn năm nay đều cao nhất ở tổ hợp D01.

Với Nguyễn Thị Hương, Hà Nội thì từ tối qua em vẫn thực sự sốc vì với 27,9 không phải là thấp, trong đó, Toán 9 điểm, Văn 9,4 điểm và môn Anh 9,5 điểm mà không đỗ nổi vào trường ĐH Ngoại thương cũng như của ĐH Kinh tế quốc dân. Hương chấp nhận đỗ ở nguyện vọng số 8 vào trường ĐH Thương mại.

Còn với Ngô Thùy Linh, Hà Nội em thực sự hơi thất vọng vì đã không đủ điểm để vào ĐH Ngoại thương. Năm nay, em đạt 27,1 điểm cứ nghĩ sẽ đủ điểm vào ngành có điểm chuẩn tầm trung của trường. Tuy nhiên, năm nay không ngành nào của trường dưới 28,05 điểm, những nguyện vọng sau vào ĐH Ngoại thương, ĐH Ngoại ngữ- ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm,…cũng đều không đủ điểm đỗ.

“Cứ nghĩ điểm 27,1 khá an toàn nhưng cuối cùng sau 10 nguyện vọng em cũng đủ điểm đỗ vào ngành Tiếng Anh Thương mại của ĐH Thương Mại. Điểm chuẩn năm nay thực sự gây sốc. Nếu chỉ dựa vào điểm chuẩn năm ngoái và dự đoán điểm chuẩn mà không có một chiến thuật trong việc xếp nguyện vọng thì đúng là "ăn trái đắng" mà”- Linh chia sẻ.

Nguồn: https://tienphong.vn/diem-chuan-dai-hoc-gay-soc-nhieu-thi-sinh-diem-cao-van-trang-tay-post1376637.tpo