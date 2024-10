Đề xuất miễn học phí cho con nhà giáo: Chỉ nên ưu tiên cho người khó!

Không nên quy định đặc quyền, đặc lợi Liên quan đến quy định tại điểm d điều 26 dự thảo Luật Nhà giáo quy định miễn phí cho con đẻ và con nuôi hợp pháp của nhà giáo đang trong thời gian hoạt động, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) khẳng định ông không đồng ý với đề xuất quá riêng biệt này. Theo ông Hòa, có nhiều lý do để ông không đồng ý. Con nhà giáo cũng giống như bao con em của những người công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang... Có nghĩa, con em các ngành nghề phải được đối xử bình đẳng, không thể nào quy định đặc thù theo hướng "đặc quyền, đặc lợi" cho con nhà giáo. Bản thân nhà giáo cũng đang được đề xuất lương cơ bản xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, lương lần đầu được xếp tăng 1 bậc lương, chế độ phụ cấp nghề..., tức là đã có rất nhiều ưu đãi cho nghề nghiệp của thầy, cô giáo. Theo ông Hòa, với chính sách miễn học phí cho con của nhà giáo từ mầm non đến đại học, căn cứ độ tuổi của nhà giáo và dự tính độ tuổi của con, Chính phủ cho biết hằng năm ngân sách nhà nước phải cấp chi trả thêm 9.200 tỉ đồng. Đây là số tiền rất lớn nhưng quan trọng hơn, đó là đề xuất này gây bất bình đẳng, bất hợp lý, gây tâm lý so bì giữa các ngành nghề. Khi thảo luận tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dẫn số liệu từ báo cáo của Chính phủ về số tiền trên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng tương đối lớn. "Nguồn này ở đâu, lấy từ chỗ nào để bố trí chi hằng năm. Các đồng chí phải đánh giá kỹ lưỡng hơn để bảo đảm tính khả thi, bảo đảm tính công bằng trong mối tương quan với các đối tượng ưu tiên khác" - ông Trần Thanh Mẫn nói. Còn theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, việc ban hành các chính sách có tính đặc thù cho nhà giáo là rất cần thiết, tuy nhiên cần rà soát, đánh giá tác động của các chính sách một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm tính khả thi. Ưu tiên nhà giáo phải đặt trong tương quan chung với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác. Nhận định đề xuất miễn học phí cho con nhà giáo là chính sách nhân văn nhưng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng quy định này không thể áp dụng cho cơ sở giáo dục tư thục và thậm chí trong cả cơ sở giáo dục công lập. Do đó cần giao cho Chính phủ quy định chính sách theo hướng cho đối tượng nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn cụ thể. "Tôi cho rằng không nên quy định nội dung này vào dự thảo luật. Ưu đãi, chính sách đặc thù thì được nhưng quy định "đặc quyền, đặc lợi" là không nên" - Phó Chủ tịch Quốc hội nói. Văn Duẩn