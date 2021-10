Đã có 23 tỉnh/thành cho học sinh đi học trực tiếp

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 08:04 AM (GMT+7)

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đã có có 23 địa phương đang tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh.

Bộ GD&ĐT vừa phát đi thông tin về tình hình tổ chức dạy học tại 63 tỉnh/thành tính đến ngày 8/10.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có 23 địa phương đang tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh, gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Định, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hoà Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Quảng Ninh.

Ngoài ra, có 9 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Sơn La, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa.

31 tỉnh thành còn lại tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình, gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hậu Giang, Hưng Yên, Kiên Giang, Long An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hà Nam, Bình Thuận, Cà Mau, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai.

Như vậy, so với 2 tuần trước, có thêm 6 địa phương chuyển sang tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Hầu hết địa phương học trực tuyến thuộc miền Trung và Nam Bộ.

Trước đó, Bộ GD-ĐT nêu thực tế hiện nay, nhiều học sinh, trẻ em mầm non cùng gia đình từ các tỉnh, thành phố di chuyển về cư trú tại địa phương sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sớm ổn định, tiếp tục học tập tại địa phương nơi cư trú, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT tiếp tục thực hiện công văn ngày 17/8 của bộ về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú.

Bộ cũng đề nghị sở chỉ đạo các nhà trường, nơi học sinh chuyển đến, tạo điều kiện thuận lợi tiếp nhận học sinh vào học tập, đồng thời phối hợp nhà trường nơi học sinh chuyển đi sớm hoàn thành thủ tục chuyển trường theo quy định.

Riêng TP Hà Nội vẫn nằm trong nhóm các địa phương tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

