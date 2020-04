Bộ GD-ĐT nói gì về quy định đảm bảo giãn cách giữa các học sinh?

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 14:24 PM (GMT+7)

Một số cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội cho rằng, với sĩ số quá đông một lớp, đặc biệt bậc tiểu học, có lớp lên tới 60 em, việc đảm bảo giãn cách giữa các học sinh có thể gặp khó khăn.

Hiện nay hầu hết các tỉnh/thành đều có lịch cho học sinh quay trở lại trường sau thời gian nghỉ dài để phòng dịch Covid-19.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đảm bảo giãn cách theo quy định của ngành y tế.

Tuy nhiên, ý kiến của một số cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội cho rằng, với sĩ số quá đông một lớp, đặc biệt bậc tiểu học, có lớp lên tới 60 em, việc này có thể sẽ gặp khó khăn.

Ảnh: Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh tại trường học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định: “An toàn thì mới đến trường và đến trường thì phải an toàn. Tuy nhiên, nhiều trường linh hoạt và sắp xếp giãn cách học sinh theo hình zíc zắc - đầu bàn này và cuối bàn kia. Nhiều trường tại Hà Nội đã làm theo hướng này”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nói.

Cũng theo ông Độ, vừa qua có Chỉ thị 19 của Thủ tướng cho phép khoảng tiếp xúc 1m và nhiều trường có thể yên tâm sắp xếp linh hoạt học sinh. Khi mỗi một bàn 1,2m và 2 học sinh ngồi hai đầu bàn, với khoảng cách bàn trên bàn dưới có thể xếp cách xa.

“Một lớp học dài 8m, trong đó 2m cho bục giảng của giáo viên. Còn lại 6m có thể xếp 6 dãy bàn, mỗi dãy 2 bàn, như vậy sĩ số nửa lớp hoàn toàn đáp ứng được. Với một số lớp phòng lớn hơn có thể sắp xếp 40 học sinh”, ông Độ phân tích.

Theo lãnh đạo Bộ GD& ĐT, đây là giải pháp trong giai đoạn tức thời cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và học sinh trở lại trường bình thường. Tại Hà Nội, các trường cho biết có thể thực hiện được theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh quay lại học tập, các nhà trường cần giảm, giãn số học sinh trong phòng học. Việc giãn cách trong trường hoàn toàn do nhà trường quyết định, trên cơ sở thực tế và đảm bảo an toàn phòng dịch.

Trước đó, ngày 29/4, UBND TP Hà Nội có công văn về phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Theo đó, học sinh THCS, THPT (bao gồm học viên học chương trình THCS, THPT thuộc TTGDNN-GDTX); học sinh Trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội đi học trở lại theo kế hoạch từ ngày 4/5. Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đi học trở lại từ ngày 11/5.

Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học; Trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng; Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; Trung tâm tư vấn du học: Thực hiện việc đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học của Bộ GD&ĐT, nếu đảm bảo an toàn thì được phép tổ chức hoạt động trở lại, sớm nhất từ ngày 4/5.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định về hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

Thực hiện nghiêm, đảm bảo “Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người, thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh".

Việc giãn cách trong trường hoàn toàn do nhà trường quyết định, trên cơ sở thực tế và đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh và giáo viên….

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-giao-duc/bo-gd-dt-noi-gi-ve-quy-dinh-dam-bao-gian-cach-giua-cac-hoc-si...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-giao-duc/bo-gd-dt-noi-gi-ve-quy-dinh-dam-bao-gian-cach-giua-cac-hoc-sinh-1084028.html